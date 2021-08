Go West ! (15/15) : Los Angeles, la piste aux étoiles

La musique de Los Angeles, ses compositeurs immigrés venus d’Europe, sa musique d’Hollywood, son surf, le son punk, son rock, ses Doors, une ville étalée sur 80 kilomètres, un immense puzzle de 88 quartiers, Hollywood, Venice Beach, Santa Monica, Korean Town China Town…

Chacun vivant de façon autonome… et ses dizaines de kilomètres d’autoroute urbaine à 4 voies en plein milieu de la ville, des voitures qui filent très vite, et parfois des bouchons qui permettent aux automobilistes de sortir de leur voiture… pour danser.

Programmation musicale

Justin Hurwitz

La La Land : Another Day of Sun Extrait de la BO du film La La Land réalisé par Damien Chazelle

INTERSCOPE

Igor Stravinsky

Firebird Suite : Lullaby – Final Hymn / L’oiseau bleu

John Mauceri (dir.)

Hollywood Bowl Orchestra

PHILIPS

Serge Rachmaninov

Prélude pour piano en sol mineur op 23 n°5

Vladimir Horowitz (piano)

SONY CLASSICAL

Franz Liszt

Concerto pour piano n°1 en mi bémol Majeur : 4. Allegro marziale animato

Annie Fischer (piano)

Otto Klemperer (dir.)

Philharmonia Orchestra

INTENSE MEDIA

Erich Wolfgang Korngold

Concerto pour violon en ré Majeur op 35 : Moderato nobile

Jascha Heifetz (violon)

Alfred Wallenstein (dir.)

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

RCA RED SEAL

Erich Wolfgang Korngold

Anthony Adverse

Charles Gerhardt (dir.)

National Philharmonic Orchestra

Extrait de la BO du film L’aigle des mers réalisé par Michael Curtiz

RCA

Max Steiner

Main Title : A Boat in the Fog

Fred Steiner (dir.)

National Philharmonic Orchestra

Extrait de la BO du film King Kong réalisé par Merian Caldwell et Ernest Beaumon Schoedsack

SOUTHERN CROSS RECORDS

John Williams

Main Title / Rebel Blockade Runner

Extrait de la BO du film Star Wars Episode IV : A New Hope réalisé par George Lucas

SONY CLASSICAL

Michel Colombier

Fin des programmes d’Antenne 2

PLAYTIME RECORDS

Johannes Brahms

Symphonie n°4 en mi mineur op 98 : 3. Allegro giocoso – poco meno presto – tempo I

Gustavo Dudamel (dir.)

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

DGG

Leonard Bernstein

West Side Story, Danses Symphoniques : Cool Fugue (allegretto)

Leonard Bernstein (dir.)

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

DEUTSCHE GRAMMOPHON

