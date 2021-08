Go West ! (14/15) : Big Sur, là-haut sur la falaise

De Las Vegas, il faut contourner la vallée de la mort aux températures effarantes et monter au nord. traverser l’immensément vert parc Yosemite, et poursuivre tout droit jusqu’à la côte… 14 heures de route. Lorsque vous voyez du brouillard s’élever sur une presqu’ile, vous y êtes, à San Francisco.

Programmation musicale

Louis Armstrong

San Francisco

Louis Armstrong (trompette)

Billy Kyle (piano)

Eddie Shurre (clarinette)

Tyree Glenn (trombone)

Buddy Catlett (basse)

Dany Barcelona (percussions)

ACCORD

Scott McKenzie / John Phillips

San Francisco

BABY BOOMER CLASSICS

Henry Mancini

Les rues de San Francisco

Kane Artie (piano)

Abraham Laboriel (contrebasse)

Harvey Mason (percussions)

Ritenour Lee (guitare)

Henry Mancini (dir.)

RCA

Giuseppe Verdi

Il trovatore : Di quella pira

Luciano Pavarotti

Richard Bonynge (dir.)

National Philharmonic Orchestra

DECCA

Stewart Wallace Thank You, San Francisco !

Donald Runnicles (dir.)

Orchestre de l’Opéra de San Francisco

Chœur de l’Opéra de San Francisco

TELDEC

Leo Delibes

Coppélia : Mazurka (Acte I scène 3)

Antal Dorati (dir.)

Orchestre Symphonique de Minneapolis

MERCURY

Bernard Herrmann

Vertigo : Vertigo Prelude & Rooftop

Muir Mathieson (dir.)

Sinfonia de Londres

Extrait de la BO du film Vertigo réalisé par Alfred Hitchcock

MERCURY

Richard Rodgers / Oscar Hammerstein

The Happiest House On The Block

Salvatore Dell’Isola (dir.)

RCAV

John Adams

The Dharma at Big Sur

A New Day

John Adams (dir.)

Orchestre Symphonique de la BBC

NONESUCH

Bernard Herrmann

Theme and Variations

Joel Mac Neely (dir.)

Orchestre National Royal d’Ecosse

VARESE SARABANDE

