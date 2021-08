Go West ! (13/15) : Viva Las Vegas

Du grand canyon à Las Vegas, on parcourt 500 kilomètres. 5 heures de route. On quitte l'Arizona, peu de villes au passage, et là au milieu d’un énorme désert et la chaleur écrasante, soudain des néons apparaissent...

Une rue droite unique, le Strip, où, de part et d’autre, comme un immense centre commercial en plein air, des hôtels s’alignent aux formes plus surréalistes et kitschs les unes que les autres.

Une petite tour Eiffel encastrée dans un hôtel dont les murs reproduisent les stations de métro de paris, l’opéra Garnier, les Champs-Elysées, l’arc de triomphe, la tour Eiffel,… Une pyramide égyptienne, un palais au style gréco-romain avec des reproductions de statues en marbres, une mini statue de la liberté….

Un boulevard de 6.7 kilomètres qui part du désert et retourne vers le désert.

Et tout le long, des palmiers, des hôtels luxueux avec piscine, et leurs casinos fastueux.

Las Vegas est un Disneyland pour adultes, avec des spectacles calibrés et des stars qui y ont passé beaucoup de temps. A commencer par Frank Sinatra dont ce fut le QG. Il se produisait régulièrement avec ses amis du Rat Pack, le club des rats, Sammy Davis JR et Dean Martin.

Mesdames et messieurs bienvenue au Sands.

