Go West ! (12/15) : Le grand canyon : à nous les grands espaces

L'Amérique, c’est dans la mythologie ce grand vide. Ces grands espaces. Ces cow-boys à cheval. Ces grands parcs naturels. Et son grand Canyon...

Des plateaux escarpés, des flèches rocheuses friables, des crêtes ombragées qui jouent avec notre regard au gré de la course du soleil. Avec en contrebas la rivière Colorado qui serpente.

Les deux versants du Grand Canyon sont très différents. Au nord, c’est calme. Mais nous arrivons de Monument Valley par le versant sud avec ses panoramas extraordinaires.

Aujourd’hui, je vous propose de souffler, de respirer le grand air. Comme si nous partions à la conquête de l’ouest, à l’image des héros de la comédie musicale Paint Your Wagon. L’histoire en 1849 d’un mineur, Ben Rumson, qui tombe sur une mine d’or. Toute une ville se construit autour qui prend le nom de son découvreur : Rumson Town.

Programmation musicale

Frederick Loewe

Paint Your Wagon : Ouverture

Rob Berman (dir.)

The Encores Orchestra

MASTERWORKS BROADWAY

Richard Rodgers

Oh, What a Beautiful Mornin’

Hugh Jackman : Curly

John Owen Edwards (dir.)

Extrait de la comédie musicale Oklahoma ! sur le livret d’Oscar Hammerstein II

FIRST NIGHT RECORDS

Aaron Copland

Rodeo : Hoe Down – pour orchestre

Leonard Slatkin (dir.)

Orchestre Symphonique de Detroit

NAXOS

Aaron Copland

Appalachian Spring : Very Slowly

Leonard Bernstein (dir.)

Orchestre Philharmonique de New York

SONY

Aaron Copland

The Red Pony : Morning On The Ranch – pour orchestre

Andre Previn (dir.)

Orchestre Symphonique de Saint Louis

SONY CLASSICAL

Ferde Grofe

Grand Canyon Suite : Sunrise

John Williams (dir.)

Boston Pops Orchestra

SONY

Virgil Thomson

The Plow That Broke The Plains – Suite

1. Prelude

2. Pastorale (Grass)

3. Cattle

Leopold Stokowski (dir.)

Orchestre Symphonique de l’Air

VANGUARD CLASSICS

Hans Zimmer

Thelma & Louise : Thunderbird

Pete Haycock (guitare)

Extrait de la BO du film Thelma & Louise réalisé par Ridley Scott

MCA

Olivier Messiaen

Des canyons aux étoiles : Le désert

Tzimon Barto (piano)

John Ryan (cor)

Andrew Barclay (xylorimba)

Erika Ohman (glockenspiel)

Christophe Eschenbach (dir.)

Orchestre Philharmonique de Londres

LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA

