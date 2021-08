Go West ! (11/15) : Monument Valley, la vallée des westerns

Cette fois nous nous enfonçons vers l’ouest. Nouvelle Orléans - Louisiane, 22 heures de route, 2 400 kilomètres. C’est notre plus longue étape...

Nous avons traversé la moite et chaude Louisiane ; le Texas : Dallas et ses champs de pétrole ; longé l’Oklahoma ; traversé le Nouveau Mexique et la ville d’Albuquerqe, côtoyé Santa Fe et son opéra. Direction les montagnes rouges de Monument Valley.

Mais d’abord un arrêt par le Grand Opera de Houston dans le Texas.

Programmation musicale

Scott Joplin

Treemonisha : A Real Slow Drag

Carmen Balthrop (soprano) : Treemonisha

Betty Allen (mezzo-soprano) : Monisha

Rayam Curtis (ténor) : Remus

Willard White (basse) : Ned

Ben Harney (baryton) : Zodzetrick

Gunther Schuller (dir.)

Orchestre du Grand Opera de Houston

Chœur du Grand Opera de Houston

DGG

Jacques Offenbach

La belle Hélène : Au mont Ida (Acte I)

Felicity Lott (soprano) : Hélène

Yann Beuron (ténor) : Pâris

Laurent Naouri (baryton) : Agamemnon

Michel Senechal (ténor) : Ménélas

Marc Minkowski (dir.)

Les Musiciens du Louvre

Chœur des Musiciens du Louvre

VIRGIN

Traditionnel Amérindien Navajo

Com Grinding Song

FOLKWAYS RECORDS

Traditionnel Amérindien Navajo

Squaw Dance

FOLKWAYS RECORDS

Gerard Carbonara

La chevauchée fantastique : Stagecoach Suite

Extrait de la BO du film La chevauchée fantastique réalisé par John Ford

MILAN

Traditionnel

La Poursuite infernale : Oh My Darling Clementine

Thurl Ravenscroft (chant)

Heinie Beau & His Orchestra

The Gaslight Singers

Extrait de la BO du film La Poursuite infernale réalisé par John Ford

RCA

Stan Jones

La Prisonnière du désert : The Searchers (Ride Away)

Extrait de la BO du film La Prisonnière du désert réalisé par John Ford

MILAN

Richard Hageman

Le Massacre de Fort Apache : Thème principal

Extrait de la BO du film Le Massacre de Fort Apache réalisé par John Ford

MILAN

Richard Hageman

La Charge héroïque : A Yellow Ribbon Suite

Nic Raine (dir.)

Orchestre Philharmonique de la ville de Prague

Extrait de la BO du film La Charge héroïque réalisé par John Ford

SILVA SCREEN

Alfred Newman

La Conquête de l’Ouest : How The West Was Won

Extrait de la BO du film La Conquête de l’Ouest réalisé par Henry Hathaway, John Ford et George Marshall

MILAN

Ennio Morricone

Il était une fois dans l’Ouest : Man With A Harmonica

Extrait de la BO du film Il était une fois dans l’Ouest réalisé par Sergio Leone

RCA

Robbie Robertson

The Weight

The Band

CAPITOL

Paul Horn

Eye Of The Wind

Paul Horn (flûte traversière)

CANYON

