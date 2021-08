Go West ! (10/15) : La Nouvelle Orléans : le jazz et l'opéra

On continue de longer le Mississipi et on se retrouve à La Nouvelle Orléans, son tramway nommé désir, son « quartier français », son parc Louis Armstrong où se réunissaient le dimanche les esclaves, ses maisons de colons, ses écrevisses et ses succulents beignets...

La Nouvelle-Orléans était-elle une ville française ou une ville antillaise ?

Les bâtiments gouvernementaux, comme la caserne, l’église ou l’hôpital, ressemblaient à ceux de France, mais les habitations privées étaient d’inspiration antillaise, pour évacuer la chaleur.

Dès le départ, La Nouvelle-Orléans était métissée. Il y avait des Français, des gens de Nouvelle-France, des Allemands. Il y avait aussi des esclaves africains.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

C’est ici qu’a été créée la première compagnie d’opéra aux Etats-Unis. Pour jouer des opéras français.

à lire aussi article [PLAYLIST] Le jour où la Louisiane a découvert l'Amérique

à réécouter AUDIO 2h émission Easy tempo A La Nouvelle-Orléans

Programmation musicale

Daniel-François-Esprit Auber

Les Diamants de la couronne : Ouverture

Paul Paray (dir.)

Orchestre Symphonique de Detroit

INTENSE MEDIUM

François-Adrien Boieldieu

La Dame blanche : Ah quel plaisir d’être soldat (Acte I)

Rockwell Blake (ténor) : Georges Brown

Marc Minkowski (dir.)

Ensemble Orchestral de Paris

EMI CLASSICS

Louis Moreau Gottschalk

Le banjo op 15 – pour piano

Michel Legrand (piano)

WARNER CLASSICS

Louis Moreau GottschalkLa savane op 3

Cecile Licad (piano)

Extrait de la BO du film La Rafle réalisé par Roselyne Bosch

EMI

Louis Moreau Gottschalk

Symphonie n°1 “La nuit des tropiques” : 2. Festa Criolla

Igor Buketoff (dir.)

Orchestre de l’Opera d’Etat de Vienne

VOX PRIMA

Congo Square

Johnny Wiggs (cornet)

Tom Brown (trombone)

Harry Shields (clarinette)

Stanley Mendelson (piano)

Edmond Souchon (guitare)

Sherwood Mangiapane (contrebasse)

Ray Bauduc (batterie)

STORYVILLE

Jethroe Bledsoe

Surely Surely Amen

Spirit of Memphis Quartet

DISQUES VOGUE

The Mezzrow & Bechet Quintet

Funky Butt

STORYVILLE

Jelly Roll Morton

Sidewalk Blues

BDMUSIC

Louis Armstrong

Do You Know What It Means to Miss New Orleans

BDMUSIC

Dirty Dozen Brass Band

Mardi Gras in New Orleans

ROUNDER RECORDS

Bibliographie

Joseph Horowitz : « Classical Music in America, A history of its rise and fall » (W. W. Norton)

Richard Crawford : “America’s Musical Life, a History” (W. W. Norton)