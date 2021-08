Go West ! (1/15) : New York, l'invention du New York Philharmonic

New York, lieu de rencontre de nationalités et cultures multiples. La musique classique y vit grâce à de riches philanthropes, des producteurs venus d’Europe. Aujourd’hui, pour cette première étape, nous vous racontons l’invention du prestigieux orchestre de New York : le Philharmonique.

"Le plus impressionnant, c’était le vide sur la 34e rue. Cette artère commerciale où s’ameutaient généralement touristes du monde entier et touristes américains autour d’un grand magasin et de commerces de mode. Chez Macy’s, la vendeuse m’avait expliqué, ici c’est mort. Pas de touriste, pas de client. Sur la rue, de nombreuses boutiques avaient refermé et des panneaux en bois cachaient l’entrée.

Revenir à New York en mars m’avait stupéfait. Les touristes américains n’étaient pas encore revenus. Les métro était vide aux heures de pointe. Times square également.

Durant trois semaines, nous vous emmenons sur les routes américaines de la musique. Nous nous arrêtons pour débuter une semaine à New York. Une histoire musicale riche, construite à mille lieux de l’ancien Monde, et souvent contre l’ancien Monde. Sans le soutien de riches rois et princes.

Le concert inaugural du Philharmonic Society de New York se déroule à Apollo Rooms, sur Broadway, mais dans le bas de la ville au niveau de Canal Street, aujourd’hui devenu Chinatown. Le quartier où les immigrés s’installaient. Une salle avec des bancs en bois pouvaient accueillir 700 personnes. Au programme : la 5e symphonie de Beethoven. On est en 1842. Beethoven l’a composé 35 ans plus tôt." - Laurent Valière

