Gershwin et la France

BIBLIOGRAPHIE

George Gershwin : His Life and Work

Auteur : Howard Pollack

Editeur : University of California Press, 2006

Gershwin : His life and music

Auteur : Charles Schwartz

Editeur : Da Capo, 1973

George Gershwin

Auteur : Franck Médioni

Editeur : Folio. Biographies

PROGRAMMATION MUSICALE

COMPOSITEUR GEORGES GERSHWIN

The illegitimatedaughter (Acte II) L'Ambassadeur de France Wintergreen le comité et chœur / BecauseBecause (Acte II) Ensemble

New York Choral Artists

Orchestre De Saint Luke De New York

Michael Tilson-Thomas, direction

Let'em eat cake Let'em eat cake (Acte I) Wintergreen Tweedledee et choeur

New York Choral Artists

Orchestre De Saint Luke De New York

Michael Tilson-Thomas, direction

Prélude à l'après-midi d'un faune L 86 - pour orchestre (Claude Debussy)

Orchestre Symphonique De Boston

Charles Munch, direction

Prélude n°2 en ut dièse min .Andante con moto e poco rubato - pour piano

Andre Watts, piano

Lullaby - pour orchestre à cordes

Orchestre de Cleveland

Riccardo Chailly

Porgy and Bess : Summertime and the livin' is easy (Acte I Sc 1) Clara et choeur

Betty Lane, mezzo-soprano

Orchestre Du Grand Opera De Houston

John Demain, direction

Do-do-do / Pour 2 pianos

Jean Wiener, Clement Doucet, piano

Lady be good : The man I love

Jean Wiener, Clement Doucet, piano

An american in paris

Victor Symphony Orchestra

George Gershwin, direction

It's wonderful

Gene Kelly, Georges Guetary, voix