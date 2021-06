Vittorio Prato • l'Octuor à vent Stradivaria • l'ensemble Diskantores • Carte blanche à Aurèle Marthan

Vittorio Prato, baryton et piano • l'Octuor à vent Stradivaria, dirigé par Guillaume Cuiller • l'ensemble Diskantores, dirigé par Niels Berentsen • Aurèle Marthan, piano, et ses amis.

Invités

Vittorio Prato, baryton et piano

L'Octuor à vent Stradivaria, dirigé par Guillaume Cuiller :

Guillaume Cuiller et Vincent Blanchard, hautbois

François Gillardot et Ana Melo, clarinettes

Pierre-Yves Madeuf et Emmanuel Padieu, cors

Nicolas André et Amélie Boulas, bassons

L'ensemble Diskantores, dirigé par Niels Berentsen :

Oscar Verhaar et Andrew Hallock, contre-ténors

Benjamin Jago Larham et Niels Berentsen, ténors

, © diskantores.com

, © Pierre Lidar Photography

Agenda

Nuit européenne des musées : Soirée musicale "Exceptionnelles"

Une immersion musicale live inédite faisant dialoguer les créations d'artistes exceptionnelles :

Björk, Lili Boulanger, Mel Bonis, Clara Schumann, Laurie Anderson

Sarah Ristorcelli, piano

Interludes de Giani Caserotto, électronique, guitare électrique

Samedi 3 juillet de 20 h 30 à 0 h 30

Paris, musée du Luxembourg

Programme

Francesco Paolo Tosti

More and more

Vittorio Prato

Francesco Paolo Tosti

Pierrot's Lament

Vittorio Prato

Francesco Paolo Tosti

Far away

Vittorio Prato

Francesco Paolo Tosti

Parting Time

Vittorio Prato

Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade n° 11 en mi bémol majeur K. 375 (extraits) :

II. Menuetto I III. Adagio

Octuor à vent Stradivaria, dir. Guillaume Cuiller

Wolfgang Amadeus Mozart / transcription Josef Triebensee

Don Giovanni, Acte I :

Madamina, il catalogo è questo (Leporello)

Là ci darem la mano (Don Giovanni, Zerlina)

Octuor à vent Stradivaria, dir. Guillaume Cuiller

Martinus Fabri (Fragments de Leide)

Eer ende lof heb d'aventuer

Diskantores, dir. Niels Berentsen :

Oscar Verhaar, cantus / Benjamin Larham, ténor / Niels Berentsen, contre-ténor

Anonyme (Fragments d'Utrecht)

En discort sunt Desir et Esperanche

Diskantores, dir. Niels Berentsen :

Andrew Hallock, cantus / Niels Berentsen, ténor / Benjamin Larham, contre-ténor

Hubertus de Salinis (Fragments d'Utrecht)

Psallat Chorus/Eximie Pater

Diskantores, dir. Niels Berentsen :

Andrew Hallock, cantus 1 / Oscar Verhaar, cantus 2 / Benjamin Larham, ténor

Anonyme (Codex Reina)

En ties en Latin en Romans

Diskantores, dir. Niels Berentsen :

Andrew Hallock, cantus / Niels Berentsen, ténor / Benjamin Larham, contre-ténor

Anonyme (Fragments de Leide)

Ho ho ho

Diskantores, dir. Niels Berentsen :

Oscar Verhaar, cantus / Benjamin Larham, ténor / Niels Berentsen, contre-ténor

Anton Dvorak

Quintette pour piano et cordes en la majeur op. 81 : I. Allegro ma non tanto

Aurèle Marthan / Raphaëlle et David Moreau / Adrien Boisseau / Edgar Moreau

Ernest Chausson

Chanson perpétuelle op. 37

Nika Goric / Aurèle Marthan / David et Raphaëlle Moreau / Adrien Boisseau / Edgar Moreau

Edvard Grieg

Sonate pour violoncelle et piano en la mineur op. 36 : I. Allegro agitato

Edgar Moreau / Aurèle Marthan

Maurice Ravel / arrangement Lucas Henri

Concerto pour piano en sol majeur : I. Allegramente

Aurèle Marthan

Raphaëlle Moreau / Caroline Sypniewski / Magali Mosnier / Amaury Viduvier / Célestin Guérin / Nicolas Lamothe / Domi Emorine

Victor Jacob, direction