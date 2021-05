Vassilena Serafimova & Thomas Enhco • Thibault Cauvin • Lucile Tessier • Consonance • Katarina Livljanić

Vassilena Serafimova, marimba, et Thomas Enhco, piano • Thibault Cauvin, guitare • Lucile Tessier, flûte, hautbois, basson, Eugénie Lefebvre, soprano, Julie Dessaint, viole, et Jean-Miguel Aristizabal, clavecin • Ensemble Consonance, dir. François Bazola • Katarina Livljanić chante Yvette Guilbert

Invités

Thibault Cauvin, guitare

Lucile Tessier, flûte à bec, hautbois, basson

Avec Eugénie Lefebvre, soprano

Julie Dessaint, viole de gambe

Jean-Miguel Aristizabal, clavecin

Ensemble Consonance, direction François Bazola

Marie Perbost, soprano

Aliénor Feix, mezzo-soprano

Sébastien Droy, ténor

François Bazola, basse

Mathieu Dupouy, piano

Agenda

Le Jardin Musical : récital Maria João Pires en LiveStream

Dimanche 9 mai - 18 h

Sur la plateforme www.jardinmusical.tv

Programme

Henry Purcell

Sound Fame thy Brazen Trumpet

Eugénie Lefebvre / Lucile Tessier (hautbois) / Julie Dessaint / Jean-Miguel Aristizabal

William Croft

By Purling Streams

Eugénie Lefebvre / Lucile Tessier (hautbois) / Julie Dessaint / Jean-Miguel Aristizabal

Henry Purcell

Seek not to Know (extrait de The Indian Queen)

Eugénie Lefebvre / Lucile Tessier (hautbois) / Julie Dessaint / Jean-Miguel Aristizabal

James Paisible

Sonate pour flûte à bec et basse continue en si bémol majeur : I. (sans indication de mouvement)

Lucile Tessier (flûte à bec) / Julie Dessaint / Jean-Miguel Aristizabal

Anonyme / d'après Jean-Philippe Rameau

Variations sur « Les Sauvages »

Lucile Tessier (basson) / Julie Dessaint / Jean-Miguel Aristizabal

Vassilena Serafimova / d'après Jean-Sébastien Bach

Miroirs (d'après l'Andante de la Sonate en trio pour orgue n° 4 en mi mineur BWV 528)

Vassilena Serafimova / Thomas Enhco

Thomas Enhco

Fire Dance (avec citation de « Jesu bleibet meine Freude » de la Cantate BWV 147 Herz und Mund und Tat und Leben)

Vassilena Serafimova / Thomas Enhco

Vassilena Serafimova / Thomas Enhco / d'après Jean-Sébastien Bach

Reflets (d'après le Prélude en ut majeur BWV 846 du Clavier bien tempéré, LivreI)

Vassilena Serafimova / Thomas Enhco

Thomas Enhco / d'après Jean-Sébastien Bach

Avalanche (d'après le Prélude en ut mineur BWV 847 du Clavier bien tempéré, Livre I)

Vassilena Serafimova / Thomas Enhco

Joseph Haydn

Alles hat seine Zeit (quatuor)

Ensemble Consonance, dir. François Bazola

Joseph Haydn

Der Augenblick (quatuor)

Ensemble Consonance, dir. François Bazola

Joseph Haydn

Der Greis (quatuor)

Ensemble Consonance, dir. François Bazola

Joseph Haydn

Betrachtung des Todes (trio soprano/ténor/basse)

Ensemble Consonance, dir. François Bazola

Joseph Haydn

Abendlied zu Gott (quatuor)

Ensemble Consonance, dir. François Bazola

Guiraut Riquier

Jesu Christ filh de Dieu viu

Katarina Livljanic

Yvette Guilbert / d'après Guiraut Riquier

Jésus Christ (extrait des Chanteries du Moyen Age)

Katarina Livljanic / Danijel Detoni

Yvette Guilbert / d'après un Anonyme

La Passion du doux Jésus (extrait des Chansons de la vieille France)

Katarina Livljanic / Danijel Detoni

Joseph-André Vignix / Chanoine de Lattaignant

Éloge des vieux

Katarina Livljanic / Danijel Detoni

Yvette Guilbert / Paul de Kock

Je m’embrouille

Katarina Livljanic / Danijel Detoni

Yvette Guilbert / Charles de Sivry / Marcel de Lihus

La Partie carrée

Katarina Livljanic / Danijel Detoni

Benj Pasek / Justin Hurwitz / Justin Paul / arrangement Jordan Cauvin

City of Stars (extrait du film La La Land)

Thibault Cauvin

Sonny Bono / arrangement Giani Caserotto

Bang Bang (extrait du film Kill Bill)

Thibault Cauvin

Sufjan Stevens / arrangement Giani Caserotto

Mystery of Love (extrait du film Call Me by Your Name)

Thibault Cauvin

Kavinsky / arrangement Giani Caserotto

Nightcall (extrait du film Drive)

Thibault Cauvin