Vadym Kholodenko ; François Rougier ; Brouillamini ; Solistes du Choeur de l'Armée Française ; Matthieu Bloch

Vadym Kholodenko, piano

, © Vadymkholodenko.com

Consort Brouillamini

Elise Ferrière, Virginie Botty, Aránzazu Nieto, Florian Gazagne et Guillaume Beaulieu, flûtes à bec

, © Alice Dardun

François Rougier, ténor

Alexandra Lacroix, récitante

Emmanuel Normand, piano

, © Vincent Brugere

Solistes du Chœur de l’Armée Française

Mathieu Septier, Alban Dufourt et Gilles Safaru, ténors

Philippe Brocard, Jérémie Delvert et Guillaume Palissy, barytons

Alan Picol, basse

Jean-Christian Le Coz, piano

Marine Clermont, contrebasse

Aurore Tillac, direction

, © A.A.C.A.F.

Alexis Pivot, piano

Matthieu Bloch, contrebasse

David Georgelet, batterie

, © Matthieu Bloch

Agenda

19e Festival Européen Jeunes Talents

Avec Jérôme Ducros, Bruno Philippe, Adrien Boisseau, Lise Berthaud, Aurélien Pascal, Marie-Ange Nguci, Ismaël Margain, Thibaut Garcia...

Concerts "maestro" avec Emmanuelle Haïm, Xavier Phillips, Johan Farjot

Du 30 juin au 20 juillet

Paris, Cathédrale Sainte-Croix-des Arméniens

Entrée dans la cour des grands

5ème Concours de chant Jeunes Espoirs Raymond Duffaut

Du 25 au 28 septembre

Inscriptions jusqu'au 7 septembre

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Bagatelle en sol majeur op. 126 n° 1

Vadym Kholodenko

Leopold Godowsky

Etudes sur les Etudes de Chopin : op. 10 n° 2 en la mineur op. 10 n° 3 en mi majeur op. 10 n° 12 en ut mineur op. 25 n° 9 en sol bémol majeur

Vadym Kholodenko

Domenico Scarlatti

Sonate en mi bémol majeur K. 193

Vadym Kholodenko

Boris Vian

J'suis snob

Solistes du Choeur de l'Armée Française

Gérard Jouannest

Les Prénoms de Paris

Solistes du Choeur de l'Armée Française

Joseph Kosma

Les Feuilles mortes

Solistes du Choeur de l'Armée Française

Charles Trénet

Ménilmontant

Solistes du Choeur de l'Armée Française

Francis Poulenc

Calligrammes : VII. Voyage

François Rougier / Emmanuel Normand

Je te reconnais *

Alexandra Lacroix

Francis Poulenc

Fiançailles pour rire : IV. Mon cadavre est doux comme un gant

François Rougier / Emmanuel Normand

Si vous saviez *

Alexandra Lacroix

Francis Poulenc

Banalités : II. Hôtel

François Rougier / Emmanuel Normand

Très légers des sifflements *

Alexandra Lacroix

Gabriel Fauré

Au cimetière op. 51 n° 2

François Rougier / Emmanuel Normand

Mon tout petit *

Alexandra Lacroix

Claude Debussy

Beau Soir

François Rougier / Emmanuel Normand

Le Soir arrive *

Alexandra Lacroix

Francis Poulenc

Priez pour Paix

François Rougier / Emmanuel Normand

La Guerre est finie *

Alexandra Lacroix

* Correspondances de soldats avec leurs familles. Textes extraits de l'ouvrage de Jean-Pierre Guéno Les Poilus, lettres et témoignages des Français dans la Grande Guerre, avec l’aimable autorisation de l’auteur.

Christopher Tye

In Nomine "Crye"

Consort Brouillamini

Anthony Holborne

Pavane "The Image of Melancholy" Gaillarde "The Fairie-Round" Gaillarde "Muy Linda"

Consort Brouillamini

William Byrd / arrangement Consort Brouillamini

La Volta

Anonyme / arrangement Consort Brouillamini

Pakington's Pownde

William Byrd / arrangement Consort Brouillamini

The Woods so Wild

Consort Brouillamini

John Adson

2Masks : "The First of the Temple Antic" & "The Second of the Temple Antic"

Consort Brouillamini

Matthieu Bloch

Belle Mademoiselle

Alexis Pivot / Matthieu Bloch / David Georgelet

Alexis Pivot

Cycles

Alexis Pivot / Matthieu Bloch / David Georgelet

David Georgelet

Comporta

Alexis Pivot / Matthieu Bloch / David Georgelet