Trio Wanderer • Académie Orsay/Royaumont (3e volet) • La Camera delle Lacrime • DYS/10, comédie musicale

Le Trio Wanderer (trio & quatuor) • Académie Orsay/Royaumont, 3e volet : Grace Durham/Edward Liddall, Mikhail Timoshenko/Elitsa Desseva • La Camera delle Lacrime, dir. Bruno Bonhoure et Khaï-Dong Luong : Les Sphères du Paradis • DYS/10, une comédie musicale de Catherine Gosse et Igor Bouin

Invités

Trio Wanderer :

Vincent Coq, piano

Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violon

Raphaël Pidoux, violoncelle

Avec Christophe Gaugué, alto

Académie Orsay / Royaumont, 3e volet :

Grace Durham, mezzo-soprano, et Edward Liddall, piano

Mikhail Timoshenko, baryton-basse, et Elitsa Desseva, piano

, © Fondation Royaumont.jpg

, © Marine Cessat-Bégler

La Camera delle Lacrime, direction Bruno Bonhoure et Khaï-Dong Luong :

Bruno Bonhoure, chant, flûte à bec, harpe, daf

Clémence Montagne, chant

Marion Noone, récitante

Stéphanie Petibon, viola d'arco, luth, chant

Cristina Alis-Raurich, organetto, percussion sur cadre, chant

, © lcdl / Mick Jayet

DYS/10, comédie musicale de Catherine Gosse et Igor Bouin, mise en scène par Denis Mignien

Avec Mariamielle Lamagat, soprano (Solange)

Catherine Gosse, mezzo (la Professeure)

Jean-Christophe Lanièce, baryton (le Héros)

Denis Mignien, ténor (Moumou, le Choeur)

Igor Bouin, baryton (le Choeur)

CédricDuhem, comédien (le Père)

Philippe Hattat, piano

, © Victor Toussaint

DYS c'est le petit garçon à qui l'on répète "Peut mieux faire" ! Atteint de trouble de l'apprentissage, il trouvera cependant les ressources pour prendre confiance en lui et trouver sa place dans le monde grâce à sa professeure et ses amis.

DYS/10 est un conte musical à la croisée du théâtre, de la musique et de la danse.

Agenda

Les Amateurs virtuoses !

Festival de piano itinérant

3 masterclasses avec Lise de La Salle, Frank Braley et le duo Berlinskaya/Ancelle

Paris, Théâtre du Châtelet

Du 1er au 4 juin

6 juin : concert de clôture à la Philharmonie de Paris

Programme

Gabriel Fauré

Le Papillon et la fleur op. 1 n° 1

Grace Durham / Edward Liddall

Hugo Wolf

Italienisches Liederbuch (extraits) :

28. « Du sagst mir, dass ich keine Fürstin sei » 19. « Wir haben beide lange Zeit geschwiegen »

Grace Durham / Edward Liddall

Ernest Chausson

Hébé op. 2 n° 6

Grace Durham / Edward Liddall

Maurice Ravel

Cinq Mélodies populaires grecques :

I. Chanson de la mariée II. « Là-bas, vers l'église » III. « Quel galant m'est comparable » IV. Chanson des cueilleuses de lentisques

V. « Tout gai ! »

Grace Durham / Edward Liddall

D'après Dante Alighieri

La Divine Comédie. Les Sphères du Paradis (extraits) :

Cantique de frère Soleil

Béatrice donne rendez-vous à Dante au Paradis

Précédemment / Kyrie

Jeudi de Pâques, 14 avril 1300

Le Paradis Terrestre / Gloria

La nouveauté des sons

Le corps de la Lune

Le ciel de Mercure / Credo

La sphère de Vénus

La rencontre avec Foulque de Marseille

La Camera delle Lacrime, dir. Bruno Bonhoure et Khaï-Dong Luong

Jacques Ibert

Chansons de Don Quichotte : I. Chanson du départ

Mikhail Timoshenko / Elitsa Desseva

Serge Rachmaninov

Elle est belle comme le jour op. 14 n° 9

Dans le silence de la nuit secrète op. 4 n° 3

Un fragment d’Alfred de Musset op. 21 n° 6

Mikhail Timoshenko / Elitsa Desseva

Jacques Ibert

Chansons de Don Quichotte : IV. Chanson de la mort

Mikhail Timoshenko / Elitsa Desseva

Robert Schumann

Quatuor avec piano en mi bémol majeur op. 47 : III. Andante cantabile

Trio Wanderer / Christophe Gaugué

Robert Schumann

Trio avec piano n° 1 en ré mineur op. 63 : I. Mit Energie und Leidenschaft

Trio Wanderer

Robert Schumann

Phantasiestücke op. 88 : III. Duett. Langsam und mit Ausdruck

Trio Wanderer

Igor Bouin / Catherine Gosse

DYS/10 (extraits)

Mariamielle Lamagat / Catherine Gosse / Jean-Christophe Lanièce / Denis Mignien / Igor Bouin / Cédric Duhem / Philippe Hattat