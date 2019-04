Thomas Enhco ; Hermine Horiot ; Anaïs Bertrand ; Hélène Collerette et Anne Le Bozec ; Cuarteto Levin

Thomas Enhco, piano

Hermine Horiot, violoncelle

Avec Julien Podolak, électronique

Anaïs Bertrand, mezzo soprano

Robin Pharo, viole de gambe

Nicolas Brooymans, basse

Grégoire Laugraud, clavecin

Florence Boissolle, piano

Fabien Touchard, piano et compositions

Hélène Collerette, violon

Anne Le Bozec, piano

Cuarteto Levin

Sofia Levin, chant

Yohann Juhel, bandonéon

Nicolas Lestoquoy, guitare

Renaud Bary, contrebasse

Agenda

Entrée dans la cour des grands

15ème Concours International de Musique de Chambre de Lyon : Voix et Piano

31 duos voix et piano sélectionnés

Du 23 au 27 avril

Générations France Musique, le live recevra les lauréats

Masterclasses au Château de La Roche-Guyon : Jean Mouillère, violon

Du 24 au 28 avril

Programmation musicale

Thomas Enhco

Joue pour les anges

Thomas Enhco

Thomas Enhco

Turning Thirty

Thomas Enhco

Thomas Enhco

Looking Back

Thomas Enhco

Julien Podolak

Prélude électro-acoustique (avec cello ad libitum)

Hermine Horiot / Julien Podolak

Ingvar Lidholm

Fantasia Sopra Laudi

Hermine Horiot

Thomas Enhco

Je voulais te dire

Hermine Horiot / Thomas Enhco

Jean-Baptiste Lully

Atys, Acte III : "Espoir si cher et si doux"

Anaïs Bertrand / Robin Pharo / Grégoire Laugraud

Domenico Mazzocchi

Lagrime amare

Anaïs Bertrand / Robin Pharo / Grégoire Laugraud

John Dowland

Flow my tears

Anaïs Bertrand / Nicolas Brooymans / Robin Pharo

Fabien Touchard

Three Things (poème de William Butler Yeats)

Anaïs Bertrand / Fabien Touchard

Samuel Barber

Vanessa, Acte I : "Must the winter come so soon"

Anaïs Bertrand / Florence Boissolle

Francis Poulenc

Métamorphoses (poèmes de Louise de Vilmorin) : II. C'est ainsi que tu es

Anaïs Bertrand / Florence Boissolle

Luciano Berio

Folk Songs : VII. Ballo

Anaïs Bertrand / Florence Boissolle

Florent Schmitt

Sonate libre en deux mouvements enchaînés : I. Lent sans exagération

Hélène Collerette / Anne Le Bozec

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 5 en fa majeur op. 24 "Le Printemps" : IV. Rondo

Hélène Collerette / Anne Le Bozec

Nicolas Luis Visca / Enrique Cadicam

Muñeca Brava

Cuarteto Levin

Hector Stampone / Catulo Castillo

El Ultimo Café

Cuarteto Levin

Eduardo Pereira / Enrique Cadicamo

Madame Yvonne

Cuarteto Levin

"Charlo" Carlos José Pérez / Homérto Manzi

Oro y Plata

Cuarteto Levin