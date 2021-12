Thomas Dunford et ses amis ; Arnaud de Pasquale ; le Trio Dämmerung ; le Romain Leleu Sextet

Avec Thomas Dunford, luth, Cyril Poulet, violoncelle baroque, et Keyvan Chemirani, zarb ; Arnaud de Pasquale, clavecin ; le Trio Dämmerung (violon, saxophones, piano), avec Filippo Biuso, clarinette ; le Sextet du trompettiste Romain Leleu.

Artistes invités

Thomas Dunford, luth

Cyril Poulet, violoncelle baroque

Joshua Cheatham, contrebasse

Keyvan Chemirani, zarb

Arnaud de Pasquale, clavecin

Trio Dämmerung :

Misako Akama, violon

Eudes Bernstein, saxophones soprano*, alto** et ténor***

Orlando Bass, piano

Avec Filippo Biuso, clarinette

Romain Leleu Sextet :

Romain Leleu, trompettes

Guillaume Antonini et Manuel Doutrelant, violons

Alphonse Dervieux, alto

Caroline Boita, violoncelle

Odile Simon, contrebasse

Entrée dans la cour des grands

11e Concours international chant-piano Nadia et Lili Boulanger

Grand Prix de duo chant-piano, Prix Rainier III de Monaco : Axelle Fanyo, soprano, et Adriano Spampanato, piano

Prix de lied, Prix Outhere : Adrien Fournaison, baryton-basse, et Natallia Yeliseyeva, piano

Prix de mélodie, Prix de la Fondation Étrillard : Flore van Meerssche, soprano, et Gyeongtaek Lee, piano

Prix Déodat de Séverac pour la meilleure interprétation de Lettre à ma sœur tant aimée d’Isabelle Aboulker : Anne-Lise Polchlopek, mezzo-soprano, et Elenora Pertz, piano

Anne-Lise Polchlopek et Adrien Fournaison seront les invités deGénérations France Musique, le Livele 5 mars et le 12 mars prochains

Programme musical

Hector Berlioz / arrangement Yann Stoffel

Symphonie Fantastique op. 14 : II. Un bal

Trio Dämmerung**

Anton Webern

Quatuor pour violon, clarinette, saxophone ténor et piano op. 22 :

I. Sehr mässig II. Sehr schwungvoll

Trio Dämmerung*** / Filippo Biuso

Maurice Ravel / arrangement Yann Stoffel

La Valse

Trio Dämmerung*

Anonyme Louis XIII

Ballet de la Robinette : Trois Entrées

Arnaud de Pasquale

Anonyme Louis XIII

Ballet des Sibilots : Deuxième Entrée

Arnaud de Pasquale

Charles Bocquet

Courante

Arnaud de Pasquale

Claude Lejeune

Qu'est devenu ce bel œil

Arnaud de Pasquale

Antoine Boësset

Heureux séjour de Parthénisse

Arnaud de Pasquale

Etienne Moulinié

Fantaisie pour les violes

Arnaud de Pasquale

Michael Praetorius

Courante n° 147

Arnaud de Pasquale

Pietro Vinci

Il gambaro con denaretto

Arnaud de Pasquale

Anonyme (Manuscrit Susann van Soldt)

Brande de Champanje

Arnaud de Pasquale

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle seul n° 1 en sol majeur BWV 1007 (extraits) :

I. Prélude

Thomas Dunford

V. Menuets I et II

Thomas Dunford / Keyvan Chemirani

Giovanni Battista Vitali

Bergamasca

Cyril Poulet (solo) / Thomas Dunford / Joshua Cheatham / Keyvan Chemirani

Johannes Hieronymus Kapsberger

Toccata n° 6

Thomas Dunford (solo) / Cyril Poulet / Joshua Cheatham

Juan Ambrosio Dalza

Calata

Thomas Dunford (solo) / Cyril Poulet / Joshua Cheatham / Keyvan Chemirani

Marin Marais

Suite d’un goût étranger : XIV. L’Américaine

Thomas Dunford (solo) / Cyril Poulet / Joshua Cheatham / Keyvan Chemirani

George Gershwin / arrangement Manuel Doutrelant

Un Américain à Paris

Romain Leleu Sextet

George Gershwin / arrangement Manuel Doutrelant

Summertime (Porgy and Bess)

Romain Leleu Sextet

Ziad Rahbani / Fairuz / arrangement Manuel Doutrelant

Nataruna

Romain Leleu Sextet

Serge Gainsbourg / arrangement Manuel Doutrelant

La Javanaise

Romain Leleu Sextet

Leonard Bernstein/ arrangement Manuel Doutrelant

America (West Side Story)

Romain Leleu Sextet