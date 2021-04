Momo Kodama • Trio Hélios • Flauto Consort Freiburg • Quatuor Confluence • Philia Trio

Momo Kodama, piano • Trio Hélios (piano et cordes) • Flauto Consort Freiburg, consort de flûtes à bec Renaissance • Quatuor Confluence (cordes) • Philia Trio (accordéon et cordes)

Invités

Momo Kodama, piano

Trio Hélios

AlexisGournel, piano

Camille Fonteneau, violon

Raphaël Jouan, violoncelle

, © Marine Cessat-Begle

Flauto Consort Freiburg

Annabelle Cavalli, Johanna Weber, Tabea Popien, Viola Grömminger, Natalia Unruh-Motsch, flûtes à bec

Avec Marie Christine Köberlein, chant

Michael Beilschmidt, tarabuka, tamburello, tambourin, collier à grelot

, © Valentin Behringer

Quatuor Confluence

Charlotte Saluste-Bridoux et Lorraine Campet, violons

Pierre-AntoineCodron, alto

Tom Almerge-Zerillo, violoncelle

, © Astrid di Crollalanza

Philia Trio

Théo Ould, accordéon

François Pineau-Benois, violon

Lisa Strauss, violoncelle

, © Angie Kremer

Programme

Thomas Morley

You that wont to my pipes sound

Marie Christine Köberlein / Flauto Consort Freiburg / Michael Beilschmidt

John Dowland

The Earle of Essex his Galiard / Can she excuse my wrongs

Marie Christine Köberlein / Flauto Consort Freiburg / Michael Beilschmidt

Giovanni da Palestrina / Francesco Rognoni

Vestiva i colli

Marie Christine Köberlein / Flauto Consort Freiburg

Thomas Crecquillon

L'ardant amour

Marie Christine Köberlein / Flauto Consort Freiburg / Michael Beilschmidt

Josquin Desprez

La Spagne

Flauto Consort Freiburg

Pierre Certon

La, la, la, je ne l'ose dire

Marie Christine Köberlein / Flauto Consort Freiburg / Michael Beilschmidt

Lili Boulanger

D'un matin de printemps

Trio Hélios

Camille Saint-Saëns

Trio avec piano n° 1 en fa majeur op. 18 : II. Andante

Trio Hélios

Maurice Ravel

Trio avec piano en la mineur : II. Pantoum

Trio Hélios

Olivier Messiaen

Vingt Regards sur l'Enfant Jésus : XV. Le baiser de l'Enfant Jésus

Momo Kodama

Claude Debussy

L'Isle joyeuse

Momo Kodama

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor à cordes n° 19 en ut majeur K. 465 "Les Dissonances" : I. Adagio - Allegro

Quatuor Confluence

Johannes Brahms

Quatuor à cordes n° 2 en la mineur op. 51 n° 2 : II. Andante moderato

Quatuor Confluence

Antonio Vivaldi / arrangement Philia Trio

Sonate en trio en ré mineur op. 1 n° 12 « La Follia »

Philia Trio

Serge Prokofiev / arrangement Philia Trio

Toccata en ré mineur op. 11

Philia Trio