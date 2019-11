Thibault Cauvin ; Camille Pépin ; le Quatuor Yako ; Il Convito ; Bilal Alnemr et Jorge Gonzalez Buajasan

Quatuor Yako :

Ludovic Thilly, violon

Pierre Maestra, violon

Vincent Verhoeven, alto

Alban Lebrun, violoncelle

Avec Mieko Miyazaki, koto

Bilal Alnemr, violon

Jorge Gonzalez Buajasan, piano

© Lucas Marquand Perrier / Facebook de Jorge Gonzalez Buajasan

Il Convito :

Maude Gratton, pianoforte

Baptiste Lopez, violon baroque

Bruno Cocset, violoncelle baroque

© Emmanuel Jacques

Thibault Cauvin, guitare

Avec Kevin Seddiki, zarb

© Frank Loriou

Autour et en compagnie de la compositrice Camille Pépin :

Fiona McGown, mezzo-soprano

Carjez Gerretsen, clarinette

Natacha Colmez-Collard, violoncelle

Célia Oneto Bensaïd, piano

© Natacha Colmez Photography

Dimanche 10 novembre novembre - 16 h : Théo Fouchenneret, piano (Fauré, Chopin, Wagner/Liszt, Beethoven)

Châteauneuf de Gadagne, Chapelle des Pénitents

Programmation musicale

Camille Pépin

Snow, Moon and Flowers :

Under the cherry tree... Starry night under the snow... Night fireworks in the city... Peaceful river through the window... Bird-watching from the bridge... Taken by the falls... Dawn clouds... Starry nights under the snow... Under the cherry tree...

Carjez Gerretsen / Natacha Colmez-Collard / Célia Oneto Bensaïd

Camille Pépin

Dancing Poems (poèmes de William Butler Yeats, extraits) :

III. To a child dancing in the wind

IV. Those dancing days are gone

Fiona McGown / Natacha Colmez-Collard / Célia Oneto Bensaïd

Robert Schumann

Sonate pour violon et piano n° 1 en la mineur op. 105

I. Mit leidenschaftlichem Ausdruck II. Allegretto III. Lebhaft

Bilal Alnemr / Jorge Gonzalez Buajasan

Robert Schumann

Fantasiestücke op. 12 (extraits) :

I. Des Abends II. Aufschwung

Jorge Gonzalez Buajasan

Mieko Miyazaki

Saï-Ko

Mieko Miyazaki / Quatuor Yako

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n° 4 en ut mineur op. 18 n° 4 (extraits) :

III. Menuet. Allegretto IV. Allegro

Quatuor Yako

Joseph Haydn

Trio avec clavier n° 44 en mi majeur Hob XV 28 : I. Allegro moderato

Il Convito

Ludwig van Beethoven

Trio avec clavier n° 3 en ut mineur op. 1 n° 3 : I. Allegro con brio

Il Convito

Marco Pereira

Bate-coxa (Rio de Janeiro)

Thibault Cauvin / Kevin Seddiki

Kevin Seddiki

Désert (Agades)

Thibault Cauvin / Kevin Seddiki

Jordan Cauvin / Thylacine

Berlin

Thibault Cauvin