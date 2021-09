Stéphanie Moraly, Romain David & Nicolas Baldeyrou ; Irène Jolys & ses amis ; Talents Adami Classique (1/3)

Avec Stéphanie Moraly, violon, et Romain David, piano, en duo et en trio avec Nicolas Baldeyrou, clarinette ; Irène Jolys, violoncelle, au sein du Trio Parrhèsia et en duo avec Melvil Chapoutot, piano ; Paul Figuier, contre-ténor, et Martin Queval, baryton-basse (Talents Adami Classique, 1er volet).

Stéphanie Moraly et Romain David, © Iannis Pledel