Stéphane Fuget et sa classe du CRR • Eric Le Sage, Paul Meyer et leurs amis • le Trio George Sand et ses amies

Stéphane Fuget et la classe de chant baroque du CRR • Lev Sivkov, violoncelle, et Nikita Mndoyants, piano • Eric Le Sage, piano, Paul Meyer, clarinette, avec Amandine Habib, piano, et le Trio Dämmerung • le Trio George Sand, avec Violaine Despeyroux, alto, et Jennifer Tani, soprano

Le trio George Sand avec l'altiste Violaine Despeyroux et la soprano Jennifer Tani, © .