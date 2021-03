Stanislas de Barbeyrac & Suzana Bartal / Célimène Daudet / Quatuor Ellipsos / Marie-Laure Garnier

Stanislas de Barbeyrac, ténor, et Suzana Bartal, piano, dans les Dichterliebe de Schumann / Célimène Daudet, piano / le Quatuor Ellipsos (saxophones) et Eric Le Sage, piano / Marie-Laure Garnier, soprano, Révélation Artiste lyrique aux Victoires de la Musique classique, et Célia Oneto Bensaid, piano

Invités

Le Quatuor Ellipsos :

Paul-Fathi Lacombe, saxophone soprano

Julien Bréchet, saxophone alto

SylvainJarry, saxophone ténor

Nicolas Herrouët, saxophone baryton

Avec Eric Le Sage, piano

Programme musical

Marie Jaëll

Dix-Huit Pièces pour piano d’après la lecture de Dante. Premier Cahier « Ce qu’on entend dans l’Enfer » :

IV. Dans les flammes

Célia Oneto Bensaid

Francis Poulenc / Jean Cocteau

La Dame de Monte Carlo

Marie-Laure Garnier / Célia Oneto Bensaid

William Bolcom

Song of Black Max

Marie-Laure Garnier / Célia Oneto Bensaid

Pietro Mascagni

Turiddu mi tolse (Cavalleria rusticana)

Marie-Laure Garnier / Célia Oneto Bensaid

George Gershwin

My Man's Gone Now (Porgy and Bess)

Marie-Laure Garnier / Célia Oneto Bensaid

Justin Elie

Chant de la montagne n° 1 « Echo-Ismao »

Célimène Daudet

Justin Elie

Méringue populaire haïtienne n° 1

Célimène Daudet

Ludovic Lamothe

Feuillet d’album n° 1

Célimène Daudet

Ludovic Lamothe

Danza n° 4

Célimène Daudet

Robert Schumann

Dichterliebe op. 48 :

I. Im wunderschönen Monat Mai

II. Aus meinen Tränen sprießen

III. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne

IV. Wenn ich in deine Augen seh

V. Ich will meine Seele tauchen

VI.Im Rhein, im heiligen Strome

VII. Ich grolle nicht

VIII. Und wüssten's die Blumen

IX. Das ist ein Flöten und Geigen

X. Hör' ich das Liedchen klingen

XI. Ein Jüngling liebt ein Mädchen

XII. Am leuchtenden Sommermorgen

XIII.Ich hab' im Traum geweinet

XIV. Allnächtlich im Traume

XV. Aus alten Märchen winkt es

XVI.Die alten, bösen Lieder

Stanislas de Barbeyrac / Suzana Bartal

Fernande Decruck

Pavane

Quatuor Ellipsos

Fernande Decruck

Saxophonie :

I. Allegro moderato II. Lento espressivo III. Tempo di jazz

Quatuor Ellipsos

Louise Farrenc / arrangement Nicolas Herrouët

Sextuor pour piano et vents en ut mineur op. 40 :

II. Andante sostenuto

Eric Le Sage / Quatuor Ellipsos

George Gershwin / arrangement Nicolas Herrouët

Rhapsody in Blue

Eric Le Sage / Quatuor Ellipsos