Spécial jeunes ensembles eeemerging, en direct d'Ambronay

En direct du Festival d'Ambronay, une émission entièrement consacrée aux ensembles de musique ancienne "eeemerging" 2021 : Filobarocco, Ensemble Caladrius, Butter Quartet, Palisander, Into the Winds.

Artistes invités

Filobarocco :

Maria Luisa Montano, flûte à bec

Francesco Facchini, violon baroque

Marco Baronchelli, luth

Ensemble Caladrius :

Sophie Schambeck, flûtes

Mariona Mateu Carles, violone

Jacopo Sabina, théorbe, luth et guitare baroque

Georg Staudacher, clavecin

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

, © Heide Klein

Butter Quartet

Anna Jane Lester, violon baroque

Chloe Prendergast, violon baroque

Isabel Franenberg, alto baroque

Evan Buttar, violoncelle baroque

, © Lukasz Rajchert

Palisander :

Lydia Gosnell, flûte à bec

Caoimhe de Paor, flûte à bec

Teresa Wrann, flûte à bec

Maria Luisa Montano, flûte à bec

, © www.palisanderrecorders.com

Into the Winds :

Annabelle Guibeaud, chalemie et flûtes

Marion Le Moal, chalemie et flûtes

Adrien Reboisson, chalemie et flûtes

Rémi Lécorché, sacqueboute

Yula S, tambourin, tambour sur cadre, tambour à baguette, grelots

, © www.intothewinds.com/fr

Avec la participation de Geoffroy Jourdain

Sur la toile

Ambronay : les ensembles eeemerging

Entrée dans la cour des grands

Concours Corneille 2021

Sous la présidence d'Andreas Scholl

Premier Prix : Shira Patchornik, soprano (Israël)

Deuxième Prix : Johanna Rosa Falkinger, soprano (Autriche)

Prix du Public et Prix de l’association Jeunes Talents : William Shelton, contre-ténor (France/Royaume Uni)

, © Sylvie Cochet

Concours international de Musique de chambre de Trondheim 2021

Premier Prix, Prix du public, Prix de la meilleure interprétation d'une oeuvre contemporaine et Prix internet : Quatuor Confluence

Agenda

Jeunes Talents : demandez le programme d'octobre !

Récital Ingmar Lazar, piano

Domenico Scarlatti, Mozart, Beethoven, Brahms, Chopin, Liszt

Paris, Institut hongrois

Jeudi 7 octobre - 20 h

François Moschetta : la Folie Scriabine

Château de Pompignan, samedi 9 octobre

Automne musical du Vésinet, samedi 16 octobre

Opéra Grand Avignon, vendredi 5 novembre

Le Ban des Arts de Gadagne propose

Les Musicales de Gadagne : Saison 2021-2022

En partenariat avec Générations France Musique, le Live

9 concerts d’octobre à juin

Dimanche 10 octobre - 16 h : Mathilde Calderini, flûte, et Caroline Sypniewski, piano ("L’art de la transcription de Bach à Villa-Lobos")

Gadagne, Chapelle des Pénitents

Programme musical

Andrea Falconieri

Battalla de Barabaso yerno de Satanas

Filobaroco

Tarquinio Merula

Ciaccona

Filobarocco

Marco Uccellini

Bergamasca

Filobarocco

Jean-Sébastien Bach, d'après Sylvius Leopold Weiss / arrangement Ensemble Caladrius

Sonate pour clavecin et violon en la majeur BWV 1025, d'après la Sonate pour luth en la majeur SW 47 : IV. Rondeau

Ensemble Caladrius

Francesco Maria Veracini

Sonate pour flûte à bec et basse continue n° 1 en fa majeur (extraits) :

I. Largo et nobile II. Allegro

Ensemble Caladrius

Jean-Baptiste de Bousset / Jacques-Martin Hotteterre

"Pourquoy doux rossignol” (Airs et brunettes à deux et trois dessus...)

Ensemble Caladrius

Andrea Falconieri

Il Primo Libro di Canzone (extraits) :

La suave melodia Il spiritillo brando

Ensemble Caladrius

Johann Baptist Vanhal

Quatuor à cordes op. 6 n° 6 en si bémol majeur : I. Allegro

Butter Quartet

Joseph Haydn

Quatuor à cordes op. 20 n° 3 en sol mineur (extraits) :

III. Poco adagio IV. Finale. Allegro molto

Butter Quartet

Johann Mattheson

Sonate pour trois flûtes à bec en sol mineur op. 1 n° 3 : III. Chaconne

Palisander

Anonyme XIIème siècle / arrangement Palisander

Naturalis concordia vocum cum planetis

Palisander

William Byrd

The Nightingale

Palisander

Traditionnels Grèce / arrangement Palisander

Mandilatos Omorfoula

Palisander

Traditionnel Italie / arrangement Miriam Monaghan

Tarantella napoletana

AthanasiusKircher

Antidotum tarantulae

Traditionnel Italie / arrangement Miriam Monaghan

Tarantella II

Palisander

Domenico da Piacenza / arrangement Pascale Boquet

Bassadanza "Zoglioza"

Gugliemo Ebreo da Pesaro

Ballo francese "Les petits riens"

Giovanni Ambrosio

Voltate in ça Rosina

Into the Winds

Heinrich Isaac

Missa La Spagna (extraits) : II. Gloria V. Agnus Dei

Jacob Obrecht

Rompeltier

Into the Winds

Vincenzo Ruffo

La Brava La Gamba

Diego Ortiz

Recercada Quarta sur La Gamba

Into the Winds

Anonyme italien XVIème siècle

Saltarello "El Marchese di Saluzzo"

Into the Winds