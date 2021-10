Spécial Ecole normale de musique de Paris, à la Salle Cortot (non diffusé en raison d'un mouvement social)

Avec Simon Cnockaert, directeur de l’Ecole normale de musique de Paris, des enseignants (Rena Shereshevskaya, Pascal Rogé, Vincent Warnier, Henri Demarquette…) et des élèves (pianistes, chanteurs, et une dizaine d’instrumentistes pour des extraits du Carnaval des animaux de Saint-Saëns).

Artistes invités

Julian Trevelyan, piano

Qing Li, piano

Pascal Rogé, piano

Igor Mostovoï, baryton

Marc-Antoine Pingeon, piano

Tomoyo Harada, soprano

Marc-Antoine Pingeon, piano

Maria Ibeth Ortiz Barroso, soprano

Masako Hagiwara, soprano

Amélie Tatti, soprano

Guillaume Beaudouin, ténor

Trystan Aguerre, baryton

Yiran Jia, baryton-basse

Zoé Hoybel, piano

Henri Demarquette, violoncelle

Victor Demarquette, piano

Ece Yuksel, flûte

Daniele Sansone, clarinette

Rachel Koblyakov et Eva Gris, violons

Flavio Musa, alto

Clara Germont, violoncelle

Lucas Eubel, contrebasse

Slava Guerchovitch et Victor Demarquette, pianos

Dani Rashdan, marimba, glockenspiel

Avec la participation de Simon Cnockaert, directeur de l'Ecole normale de musique de Paris

et les enseignants Rena Shereshevskaya et Pascal Rogé (classe de piano), Vincent Warnier (classe d'orgue), Sylvie Valayre et Marie-Thérèse Keller (classe de chant), Henri Demarquette (classe de musique de chambre)

Agenda

5ème Concours international de clarinette Jacques Lancelot

Rouen, du 19 au 23 octobre

Le lauréat sera l'invité de Générations France Musique, le Live

Cathy Krier et Sabine Weyer, pianistes, en récital à l'Institut Goethe de Paris

Cathy Krier : Etudes de Ligeti

Sabine Weyer : Les Quatre Tempéraments de Nicolas Bacri, Sonate n° 3 op. 19 de Miaskovski

Mardi 19 octobre - 20 h

Programme musical

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 28 en la majeur op. 101 (extraits) :

III. Langsam und sehnsuchtsvoll IV. Geschwinde doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit

Qing Li

Johannes Brahms

Quatre Klavierstücke op. 119 (extraits) :

I. Intermezzo en si mineur IV. Rapsodie en mi bémol majeur

Julian Trevelyan

Albert Roussel

Deux Poèmes chinois op. 35 : II. Réponse d'une épouse sage

Tomoyo Harada / Marc-Antoine Pingeon

Albert Roussel

Deux Poèmes chinois op. 12 : I. Ode à un jeune gentilhomme

Tomoyo Harada / Marc-Antoine Pingeon

Richard Wagner

Tannhaüser, Acte III scène 2 : O du mein holder Abendstern

Igor Mostovoï / Marc-Antoine Pingeon

Modeste Moussorgski

Chanson de la puce (Chanson de Méphistophélès)

Igor Mostovoï / Marc-Antoine Pingeon

Johannes Brahms

Sonate pour violoncelle et piano n° 1 en mi mineur op. 38 : II. Allegretto quasi menuetto

Henri Demarquette / Victor Demarquette

Claude Debussy

Suite bergamasque : III. Clair de lune

Pascal Rogé

Claude Debussy

Préludes, Livre I (extraits) :

III. Le Vent dans la plaine XII. Minstrels

Pascal Rogé

César Franck

Prélude, fugue et variation en si mineur : I. Prélude

Marc-Antoine Pingeon

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni, Acte II scène 2 : Sextuor

Maria Ibeth Ortiz Barroso (Donna Anna) / Masako Hagiwara (Donna Elvira) / Amélie Tatti (Zerlina) / Guillaume Beaudouin (Don Ottavio) / Trystan Aguerre (Leporello) / Yiran Jia (Masetto) / Zoé Hoybel

Camille Saint-Saëns

Le Carnaval des animaux (extraits) :

VII. Aquarium XII. Fossiles XIII. Le Cygne XIV. Finale

Ece Yuksel / Daniele Sansone / Rachel Koblyakov / Eva Gris / Flavio Musa / Clara Germont / Lucas Eubel / Slava Guerchovitch / Victor Demarquette / Dani Rashdan