Sirba Octet ; Félicien Brut ; Tanguy de Williencourt ; ensemble Jacques Moderne en direct de la Folle Journée

Le Sirba Octet

Richard Schmoucler (violon & directeur artistique), Laurent Manaud-Pallas (violon), David Gaillard (alto), Claude Giron (violoncelle), Bernard Cazauran (contrebasse), Philippe Berro (clarinette), Christophe Henry (piano), Iurie Morar (cymbalum)

Félicien Brut (accordéon) avec le Quatuor Hermès et Edouard Macarez (contrebasse)

Tanguy de Williencourt, piano

L'ensemble Jacques Moderne

Cécile Dibon et Cyprile Meier (sopranos), Corinne Bahaud, Gabriel Jublin et Marc Pontus (altos), Marc Manodritta, Edouard Hazebrouck et Hugues Primard (ténors), Matthieu Le Levreur, Cyrille Gautreau et Didier Chevalier (basses)



en direct de la Folle Journée

Agenda

Le Ban des Arts de Gadagne proposeLes Musicales de Gadagne: Saison 2018-2019

10 concerts d'octobre à juin

Dimanche 3 février - 16 h : Grégoire Girard, violon, et César Birschner, piano, "France-Brésil" (Fauré, Guarnieri, Milhaud, Villa-Lobos)

Châteauneuf de Gadagne, Orangerie de Blanche Fleur

Le Ban des Arts

Pierre Génisson, clarinette, et Joé Christophe, clarinette, lauréat du Prix Fondation Safran pour la Musique 2018

Orchestre à cordes de la Garde républicaine, dir. Sébastien Billard

Debussy, Elgar, Copland, Stamitz, Glass

Jeudi 7 février - 20 h

Cathédrale Saint-Louis des Invalide

Programmation musicale

Traditionnel yiddish

Kolomishka

Sirba octet

Traditionnel roumain

Les deux guitares

Sirba octet

Traditionnel roumain

Bessarabyé

Sirba octet

Traditionnel roumain

Doina / Ca la breaza

Sirba octet

Traditionnel roumain

Hora de mana pe batai / Di mashke

Sirba octet

Clément Janequin et Claude Goudimel

Estans assis aux rives aquatiques

Ensemble Jacques Moderne

Clément Janequin

Missa super la Bataille : Sanctus

Ensemble Jacques Moderne

Clément Janequin

Quand contremont verras

Ensemble Jacques Moderne

Clément Janequin

Herbes et fleurs

Ensemble Jacques Moderne

Clément Janequin

Bel aubépin verdissant

Ensemble Jacques Moderne

Clément Janequin

Le Rossignol

Ensemble Jacques Moderne

Fabrice Caietain

La terre va les eaux boivant

Ensemble Jacques Moderne

Pierre Certon

Vignon, vignette

Ensemble Jacques Moderne

Franz Liszt

Première année de Pèlerinage , Suisse S.160 : La Chapelle de Guillaume Tell

Tanguy de Williencourt, piano

Franz Liszt

Première année de Pèlerinage , Suisse S.160 : Au bord d’une source

Tanguy de Williencourt, piano

Hector Berlioz / Franz Liszt

L’idée fixe (d’après la Symphonie fantastique) S.470a n°1 (andante amoroso)

Tanguy de Williencourt, piano

Franz Schubert/Franz Liszt

Auf dem Wasser zu singen op.72 D.774

Tanguy de Williencourt, piano

Thibault Perrine

Suite Musette : ouverture

Le Pari des bretelles

Georges Gershwin / arrangement Thibault Perrine

Un Américain à Paris

Le Pari des bretelles

Thibault Perrine

Suite Musette : finale

Le Pari des bretelles

Gus Viseur / arrangement Thibault Perrine

Flambée Montalbanaise

Le Pari des bretelles