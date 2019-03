Thomas Leleu ; Ingmar Lazar ; Lucile Boulanger ; Fiona McGown et Célia Onéto-Bensaïd ; le Franz Trio

Thomas Leleu, tuba

Laurent Elbaz, piano

Ingmar Lazar, piano

Lucile Boulanger, viole de gambe

Romain Falik, théorbe

Fiona McGown, mezzo-soprano

Célia Onéto-Bensaïd, piano

Le Franz Trio

Florent Albrecht, pianoforte

David Plantier, violon baroque

Annabelle Luis, violoncelle baroque

Agenda

Le Ban des Arts de Gadagne proposeLes Musicales de Gadagne: Saison 2018-2019

En partenariat avec Générations France Musique, le live

10 concerts d'octobre à juin

Dimanche 3 mars - 16 h : Elina Buksha, violon, Hélène Desaint, alto, Astrig Siranossian, violoncelle (Schubert, Mozart)

Châteauneuf de Gadagne, Orangerie de Blanche Fleur

Le Ban des Arts

Entrée dans la cour des grands

Concours International de Musique Ancienne du Val-de-Loire 2019 : le violoncelle concertant au XVIIIème siècle

Inscriptions ouvertes jusqu'au 31 mars

Programmation musicale

Leonard Bernstein / transcription Célia Onéto-Bensaïd

Danses symphoniques de West Side Story (extraits) :

Prologue Somewhere Scherzo Mambo

Célia Onéto-Bensaïd

Francis Poulenc

La Fraîcheur et le feu (poèmes de Paul Eluard)

I. Rayon des yeux II. Le matin les branches attisent III. Tout disparut IV. Dans les ténèbres du jardin V. Unis la fraîcheur et le feu VI. Homme au sourire tendre VII. La grande rivière qui va

Fiona McGown / Célia Onéto-Bensaïd

Leonard Bernstein

La Bonne Cuisine I. Plum pudding II. Queues de bœuf III. Tavouk gueunksis IV. Civet à toute vitesse

Fiona McGown / Célia Onéto-Bensaïd

Arnold Schönberg

Brettl-Lieder : IV. Galathea

Fiona McGown / Célia Onéto-Bensaïd

Sieur de Sainte-Colombe

Prélude Courante et son double Gavotte (Manuscrit de Tournus)

Lucile Boulanger

Marin Marais

Allemande et son double Première Sarabande Chaconne (Premier Livre de Pièces de viole)

Lucile Boulanger / Romain Falik

Maurice Ravel

Miroirs (extraits) :

III. Une barque sur l’océan IV. Alborada del gracioso

Ingmar Lazar

Joseph Haydn

Trio avec clavier n° 37 en ré mineur Hob. XV : 23

I.Molto andante II. Adagio ma non troppo III. Finale : Vivace

Franz Trio

Thomas Leleu / arrangement Laurent Elbaz

Latin Suite (extraits) :

I. Rio Scenarium II. Caroll’s Song

Thomas Leleu / Laurent Elbaz

Antônio Carlos Jobim / arrangement Laurent Elbaz

Agua de beber

Thomas Leleu / Laurent Elbaz

Michel Legrand/ arrangement Laurent Elbaz

You Must Believe in Spring / Chanson de Maxence (Les Demoiselles de Rochefort)

Thomas Leleu / Laurent Elbaz