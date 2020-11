Duos La Marca & Fouchenneret, Caillet/Schäfer, Langlois de Swarte & Dunford / Philippe Grisvard / Orlando Bass

Avec Adrien La Marca, alto, & Théo Fouchenneret, piano / Ronan Caillet, ténor, & Malte Schäfer, piano / Théotime Langlois de Swarte, violon baroque, & Thomas Dunford, archiluth / Philippe Grisvard, clavecin / Orlando Bass, piano.

En raison de l'épidémie de Covid-19, notre émission se fera en direct mais sans public.

L'émission en direct vidéo

Invités

Adrien La Marca, alto

Théo Fouchenneret, piano

Ronan Caillet, ténor, et Malte Schäfer, piano

Duo lauréat du Concours Nadia et Lili Boulanger 2019

Philippe Grisvard, clavecin

Orlando Bass, piano

Entrée dans la cour des grands

Rodolphe Menguy, piano

Prix Jeune Soliste 2021 des Médias Francophones Publics

Programmation musicale

Hugo Wolf

Der Knabe und das Immlein

Ronan Caillet / Malte Schäfer

Hugo Wolf

Der Genesene an die Hoffnung

Ronan Caillet / Malte Schäfer

Hans Pfitzner

Lockung

Ronan Caillet / Malte Schäfer

Hans Pfitzner

Wie Frühlingsahnung

Ronan Caillet / Malte Schäfer

Ernest Chausson

La Cigale op. 13 n° 4

Ronan Caillet / Malte Schäfer

Gabriel Fauré

Nocturne op. 43 n° 2

Ronan Caillet / Malte Schäfer

Orlando Bass

Improvisation sur le Nocturne op. 43 n° 2 de Gabriel Fauré

Orlando Bass

Johann Philipp Kirnberger

Prélude en fa majeur

Philippe Grisvard

Carl Philipp Emanuel Bach

Fugue en fa majeur H. 100 / Wq. 119

Philippe Grisvard

Carl Friedrich Christian Fasch

L'Antoine

Philippe Grisvard

Carl Friedrich Christian Fasch

Sonate en ut majeur :

II. Andante III. Presto

Philippe Grisvard

Orlando Bass

Ironies :

VI. Undae transeunt XI. Mouvement perpétuel A XII. Mouvement perpétuel B

Orlando Bass

Olivier Penard

Sonate n° 2 : I.

Orlando Bass

Serge Prokofiev / transcription Vadim Borisovsky

Roméo et Juliette, Suite op. 64 : IV. Scène du balcon

Adrien La Marca / Théo Fouchenneret

Richard Strauss / transcription Alfred Maria Willner et Adrien La Marca

Don Quichotte op. 35 : Finale. La Mort de Don Quichotte

Adrien La Marca / Théo Fouchenneret

Felix Mendelssohn

Rondo capriccioso en mi majeur op. 14

Théo Fouchenneret

John Eccles

The Mad Lover Suite (Music for the Theater) : V. Ground Aire

Théotime Langlois de Swarte / Thomas Dunford

Nicola Matteis

Suite en la mineur (Ayres for the Violin, Book I) : V. Sarabanda Amorosa

Théotime Langlois de Swarte / Thomas Dunford

Nicola Matteis

Suite en sol majeur (Ayres for the Violin, Book II) :

I. Preludio IV. Aria Burlesca VI. Giga al Genio Turchesco

Théotime Langlois de Swarte / Thomas Dunford

John Eccles

A New Division upon the Ground Bass of "John come and kiss me"

Théotime Langlois de Swarte / Thomas Dunford