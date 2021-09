Quatuor Tchalik ; Comet Musicke ; Perspectives ; Amaury Coeytaux et Geoffroy Couteau ; Talents Adami (2/4)

Avec le Quatuor Tchalik ; l'ensemble de musique ancienne Comet Musicke ; l'ensemble vocal Perspectives ; Amaury Coeytaux, violon, et Geoffroy Couteau, piano ; Claire Antoine, soprano, et Brenda Poupard, mezzo-soprano (Talents Adami Classique, 2e volet).

Artistes invités

Quatuor Tchalik :

Gabriel Tchalik et Louise Tchalik, violons

Sarah Tchalik, alto

Marc Tchalik, violoncelle

Comet Musicke :

Francisco Mañalich, ténor et viole de gambe

Aude-Marie Piloz, viole de gambe et soprano

Marie Favier, mezzo-soprano

Camille Rancière, vihuela de arco et basse

Cyrille Métivier, cornet, vihuela de arco et contra-ténor

François Joron, baryton

Sarah Lefeuvre, soprano et flûtes à bec

Daniela Maltrain, vihuela de arco et soprano

Jan Jeroen Bredewold, basse

Patrick Wibart, serpent et basse

Laurent Sauron, tambour, tambourin, castagnettes, cloches

Ensemble Perspectives :

Mathilde Bobot, soprano

Geneviève Cirasse, mezzo-soprano

Sean Clayton, ténor

Mathieu Dubroca, baryton

Geoffroy Heurard, baryton-basse

Amaury Coeytaux, violon

Geoffroy Couteau, piano

Claire Antoine, soprano (Talents Adami Classique)

Sylvie Leroy, piano

Brenda Poupard, mezzo-soprano (Talents Adami Classique)

Anne-Louise Bourion, piano

5ème Nuit du Quatuor ProQuartet

Avec les Quatuors Tchalik, Elmire, Henschel, Echéa, Yako, Atma, Agate, Mona et Hanson

Samedi 2 octobre à partir de 19 h

Paris, musée de l'Orangerie

Programmation musicale

Pierre Sandrin / Diego Ortiz

Doulce Memoire / Recercada Seconda & Quarta sobre la mesma canción

Comet Musicke

Pedro de Tordesillas

Franceses,¿ por qué rrasón fuistes de Ruysellón ?

Comet Musicke

Diego Ortiz

Recercada Sesta sobre tenor

Comet Musicke

Diego Ortiz

Motet Ave Regina Caelorum

Comet Musicke

Diego Ortiz

Recercada Quarta sobre la Spagna

Comet Musicke

Diego Ortiz

Motet Dignare me laudare te

Comet Musicke

Diego Ortiz

Recercada Primera sobre tenor

Comet Musicke

Diego Ortiz

Motet Benedicta es caelorum regina

Comet Musicke

Francesco Patavino

Un cavalier de Spagna

Comet Musicke

Johannes Brahms

Sonate pour violon et piano n° 3 en ré mineur op. 108 : II. Adagio

Amaury Coeytaux / Geoffroy Couteau

Johannes Brahms

Sonate « FAE » : III. Scherzo en ut mineur

Amaury Coeytaux / Geoffroy Couteau

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro : Acte II, « Porgi amor » (cavatine de la Comtesse)

Claire Antoine / Sylvie Leroy

Reynaldo Hahn

L'Enamourée

Claire Antoine / Sylvie Leroy

Giacomo Puccini

Gianni Schicchi : « O mio babbino caro » (air de Lauretta)

Claire Antoine / Sylvie Leroy

Rita Strohl

Dix Poèmes mis en musique (extraits) :

I. Barcarolle

VIII. La Tristesse de la Lune

Brenda Poupard / Anne-Louise Bourion

Marie Jaëll

Les Orientales : VII. Le Voile

Brenda Poupard / Anne-Louise Bourion

Camille Saint-Saëns

Quatuor à cordes n° 1 en mi mineur op. 112 : III. Molto adagio

Quatuor Tchalik

Boris Tishchenko

Quatuor à cordes n° 5 op. 90 : I. Allegro

Quatuor Tchalik

Traditionnel Etats-Unis / arrangement Philip Lawson

Joshua

Ensemble Perspectives

Henry Purcell / arrangement Alexander L’Estrange

Dido’s Lament (Didon et Enée)

Ensemble Perspectives

Paul Simon / arrangement Philip Lawson

Mrs Robinson

Ensemble Perspectives

Gabriel Fauré / arrangement Fabien Touchard

Diane, Séléné op. 118 n° 3 (L’Horizon chimérique)

Ensemble Perspectives

George Gershwin / arrangement Grayston Ives

Fascinating Rhythm (Lady Be Good)

Ensemble Perspectives