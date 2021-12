Quatuor Hanson ; Quatuor Elmire & amis ; Clément Lefebvre ; Adriana Gonzalez & Iñaki Encina ; Cecil L. Recchia

Avec le Quatuor Hanson ; le Quatuor Elmire et ses amis ; Clément Lefebvre, piano ; Adriana Gonzalez, soprano, et Iñaki Encina, piano ; Cecil L. Recchia, vocal

Artistes invités

Quatuor Hanson :

Anton Hanson et Jules Dussap, violons

Gabrielle Lafait, alto

Simon Dechambre, violoncelle

, © Rémi Rière

, © Aparté

Quatuor Elmire :

Cyprien Brod et Khoa-Nam Nguyen, violons

Hortense Fourrier, alto

Rémi Carlon, violoncelle

Avec Julien Gernay, piano

Félicien Brut, accordéon

Noé Huchard, piano

Tom Lafollay, contrebasse

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Clément Lefebvre, piano

, © Jean-Baptiste Millot

, © Aparté

Adriana Gonzalez, soprano

Iñaki Encina, piano

, © Marine Cessat-Bégler

, © Audax Records

Cecil L. Recchia, vocal

Noé Codjia, trompette

César Poirier, saxophone ténor

Noé Huchard, piano

Alex Gilson, contrebasse

David Grebil, batterie

, © cecilrecchia.com

, © Harpo/Inouïe Distribution

Agenda

Le Ban des Arts de Gadagne propose

Les Musicales de Gadagne : Saison 2021-2022

En partenariat avec Générations France Musique, le Live

9 concerts d’octobre à juin

Dimanche 5 décembre - 16 h : Hélène Dessaint, alto, et Josquin Otal, piano

Brahms, Schumann

Grande Salle de l'Arbousière

La Semaine Classique du Lavoir : 3ème édition

Direction artistique Michèle Pierre, violoncelle

Compositrice invitée : Fiona Monbet

Avec Victoire Bunel, mezzo, et Solène Chevalier, violoncelle / Louis Rodde, violoncelle, Gwendal Giguelay et Romain Louveau, piano / Julia Macarez, alto, et Marion Chiron, accordéon / Roberta Roman Trio / Sandra Nkaké, chant, guitare...

Rencontres, ateliers, conférences...

Du 14 au 18 décembre

Paris, Le Lavoir Moderne Parisien

, © www.lasemaineclassiquedulavoir.com

Festiv'Elmire, 2ème édition

Du17 au 19 décembre

Paris, Salle Cortot

Programme musical

Bela Bartok

Quatuor à cordes n° 2 en la mineur : II. Allegro molto capriccioso

Quatuor Hanson

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en si bémol majeur op. 50 n° 1 : IV. Finale

Quatuor Hanson

Isaac Albeniz

Deux Morceaux de prose : II. Tristesse (texte de Pierre Loti)

Adriana Gonzalez / Iñaki Encina

Isaac Albeniz

To Nellie : II. Counsel (texte de Francis Burdett Money-Coutts)

Adriana Gonzalez / Iñaki Encina

Isaac Albeniz

Songs : II. Will you be mine ? (texte de Francis Burdett Money-Coutts)

Adriana Gonzalez / Iñaki Encina

Isaac Albeniz

Quatre Mélodies : IV. The Retreat (texte de Francis Burdett Money-Coutts)

Adriana Gonzalez / Iñaki Encina

Hélène Covatti

Je voudrais m’enivrer (texte de Marguerite Burnat-Provins)

Adriana Gonzalez / Iñaki Encina

Robert Dussaut

Quand le cœur s’éveille op. 10 n° 2 (texte de François Mauriac)

Adriana Gonzalez / Iñaki Encina

Dimitri Chostakovitch

Quatuor à cordes n° 8 en ut mineur op. 110 : II. Allegro molto

Quatuor Elmire

Dimitri Chostakovitch

Quintette pour piano et cordes en sol mineur op. 57 : III. Scherzo

Julien Gernay / Quatuor Elmire

Serge Prokofiev

Pierre et le loup op. 67 (extraits) :

Pierre (arrangement Albert Kuchinsky)

Le Canard (arrangement Maitane Madrazo)

Parade (arrangement Arthur Laguette)

Félicien Brut / Noé Huchard / Quatuor Elmire / Tom Lafollay

Maurice Ravel

Valses nobles et sentimentales

Clément Lefebvre

Bobby Timmons / arrangement Jon Hendricks

Moanin’

Cecil L. Recchia / Noé Codjia / César Poirier / Noé Huchard / Alex Gilson / David Grebil

Herbie Hancock / arrangement Cecil L. Recchia

Driftin'

Cecil L. Recchia / Noé Codjia / César Poirier / Noé Huchard / Alex Gilson / David Grebil

Tina Brooks / arrangement Cecil L. Recchia

True Blue

Cecil L. Recchia / Noé Codjia / César Poirier / Noé Huchard / Alex Gilson / David Grebil