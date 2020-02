Pierre Génisson : Hommage à Benny Goodman ; La Main Harmonique ; Le Bateau Ivre ; Cyril Guillotin

Pierre Génisson, clarinette, Bruno Fontaine, piano, et leurs amis : Hommage à Benny Goodman ; La Main Harmonique, ensemble vocal Renaissance, dir. Frédéric Bétous ; Le Bateau Ivre, ensemble instrumental ; Cyril Guillotin, piano, et François Marthouret, comédien.

Le Bateau Ivre

Samuel Casale, flûte

Jean-Baptiste Haye, harpe

Séréna Manganas, violon

Valentin Chiapello, alto

Kevin Bourdat, violoncelle

La Main Harmonique, dir. Frédéric Bétous

Nadia Lavoyer et Judith Derouin, sopranos

Frédéric Bétous, contre-ténor

Guillaume Gutierrez, ténor

Marc Busnel, basse

Cyril Guillotin, piano, et François Marthouret, comédien

Pierre Génisson, clarinette, et Bruno Fontaine, piano : Hommage à Benny Goodman

Avec David Bismuth, piano

Laurène Durantel, contrebasse

Cyrille Gabet, batterie

Programmation musicale

Joseph Jongen

Concert à cinq op. 71 : I. Décidé

Le Bateau Ivre

Jean Cras

Quintette pour flûte, harpe et trio à cordes : IV. Très animé

Le Bateau Ivre

Claude Debussy

Préludes, Livre I : I. Danseuses de Delphes

Cyril Guillotin

Arthur Rimbaud

Tête de faune

François Marthouret

Claude Debussy

Préludes, Livre I : III. Le Vent dans la plaine

Cyril Guillotin

Claude Debussy

Préludes, Livre I : IV. Les Sons et les parfums tournent dans l'air du soir

Charles Baudelaire

Harmonie du soir (Les Fleurs du mal)

Cyril Guillotin / François Marthouret

Claude Debussy

Préludes, Livre I : XI. La Danse de Puck

William Shakespeare

Monologue de Puck (Le Songe d'une nuit d'été)

Cyril Guillotin / François Marthouret

Claudio Monteverdi

Sfogava con le stelle (Quarto Libro dei Madrigali)

La Main Harmonique

John Dowland

Come Heavy Sleep (First Booke of Songes or Ayres)

La Main Harmonique

Claudio Monteverdi

Cor mio mentre vi miro (Quarto Libro dei Madrigali)

La Main Harmonique

Paschal de L'Estocart

Mondain si tu le sçais (Octonaires de la vanité du monde)

La Main Harmonique

Carlo Gesualdo

Se la mia morte brami (Madrigali, Libro Sesto)

La Main Harmonique

Claudin de Sermisy

Au joly boys

La Main Harmonique

Claudio Monteverdi

Io mi son giovinetta (Quarto Libro dei Madrigali)

La Main Harmonique

George Gershwin / arrangement Bruno Fontaine

Trois Préludes :

I. Allegro ben ritmato e deciso en si bémol majeur

II. Andante con moto e poco rubato en ut dièse mineur

III. Allegro ben ritmato e deciso en mi bémol mineur

Pierre Génisson / Bruno Fontaine

Francis Poulenc

Sonate pour clarinette et piano (extraits) :

II. Romanza III. Allegro con fuoco

Pierre Génisson / David Bismuth

Louis Prima / arrangement Bruno Fontaine

Sing Sing Sing

Pierre Génisson / Bruno Fontaine / Laurène Durantel / Cyrille Gabet

Fred Fischer / arrangement Bruno Fontaine

Chicago That Toddlin' Town

Pierre Génisson / Bruno Fontaine / Laurène Durantel / Cyrille Gabet

Clifford Burwell / arrangement Bruno Fontaine

Sweet Lorraine

Pierre Génisson / Bruno Fontaine / Laurène Durantel / Cyrille Gabet

Ben Bernie / Maceo Pinkard / arrangement Bruno Fontaine

Sweet Georgia Brown

Pierre Génisson / Bruno Fontaine / Laurène Durantel / Cyrille Gabet