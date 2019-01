Pavel Kolesnikov ; Quatuor Van Kuijk ; Pauline Bartissol ; la Maîtrise populaire de l'Opéra Comique

La Maîtrise populaire de l'Opéra Comique, dirigée par Sarah Koné

Avec Anna Krempp, piano

Pavel Kolesnikov, piano

, © https://www.pavelkolesnikov.com/

Marcos Madrigal et Alessandro Stella, piano à quatre mains

Pauline Bartissol, violoncelle

Laurent Wagschal, piano

Jean-Charles Richard, saxophone baryton

Quatuor Van Kuijk

Nicolas Van Kuijk, violon

Sylvain Favre-Bulle, violon

Emmanuel François, alto

François Robin, violoncelle

Programmation musicale

Henri-Alexis Baatsch et Sergio Menozzi, d’après Engelbert Humperdinck

Gretel et Hansel (extraits) :

Petit frère viens danser (solos et chœur)

Le soir quand je vais dormir (chœur)

Marchand de sable (solo)

Galop hop hop (solo et choeur)

Maîtrise populaire de l’Opéra Comique, dir. Sarah Koné / Anna Krempp

Juan de Anchieta / arrangement Bob Chilcott

Con Amores, la mi Madre

Maîtrise populaire de l’Opéra Comique (3ème cycle)

Johannes Brahms

Intermezzo en mi bémol majeur op. 117 n° 1

Pavel Kolesnikov

Louis Couperin

Suite en la majeur (extraits) :

Prélude / Courante / Sarabande / Gigue

Pavel Kolesnikov

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Rêverie interrompue en fa mineur op. 40 n° 12

Pavel Kolesnikov

Maurice Ravel / arrangement Gildas Guillon

Ma Mère l’Oye : III. Laideronnette, impératrice des pagodes

Quatuor Van Kuijk

Anton Webern

5 Mouvements pour quatuor à cordes op. 5 (extraits) : I. II. III.

Quatuor Van Kuijk

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en ré majeur op. 76 n° 5 (extraits) :

II. Largo cantabile e mesto IV. Finale. Presto

Quatuor Van Kuijk

Ernesto Lecuona

Danzas cubanas al estilo del siglo XIX : V. A la antigua

Suite Andalucia : IV. Gitanerias

Marcos Madrigal

Ottorino Respighi

Fontaines de Rome (extraits) :

III. La Fontana di Trevi al meriggio IV. La Fontana di Villa Medici al tramonto

Marcos Madrigal / Alessandro Stella

Camille Saint-Saëns

Sonate pour violoncelle et piano n° 2 en fa majeur op. 123 : I. Maestoso largamente

Pauline Bartissol / Laurent Wagschal

Pauline Bartissol et Jean-Charles Richard, d'après Jean-Sébastien Bach

Improvisationsur la Suite pour violoncelle seul n° 4 en mi bémol majeur BWV 1010

Pauline Bartissol / Jean-Charles Richard