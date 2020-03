En simultané sur France Musique et BBC Radio 3, depuis Paris

Avec Timothy Ridout, alto, et Guillaume Vincent, piano ; le Quintette Tchalik (piano et cordes) ; le Duo Hagar Sharvit, mezzo-soprano, et Daniel Gerzenberg, piano ; Bethany Horak-Hallett et Julie Roset, lauréates du Concours Corneille (chant baroque) ; Les Voix Animées, dir. Luc Coadou.

Timothy Ridout, © Kaupo Kikkas