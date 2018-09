Carte blanche au Banquet céleste ; Eloïse Bella Kohn ; Nathan Mierdl et Eve-Melody Salom ; Geoffroy Couteau

Carte blanche :Le Banquet céleste, direction Damien Guillon

Emmanuelle de Negri, soprano

Damien Guillon, contre-ténor

Cyril Auvity, ténor

Mathilde Pajot, mezzo-soprano

Paul-Antoine Bénos-Djian, contre-ténor

Thibault Givaja, ténor

Fiona-Emilie Poupard, violon

Simon Pierre, violon

Deirdre Dowling, alto

Claire Gratton, violoncelle

Isabelle Saint-Yves, viole de gambe

Thomas de Pierrefeu, violone et contrebasse

Kevin Manent-Navratil, clavecin et orgue positif

Eloïse Bella Kohn, piano

Nathan Mierdl, violon

Eve-Melody Salom, piano

Geoffroy Couteau, piano

Programme musical

Claude Debussy

Préludes, Premier Livre (extraits) : IV. Les Sons et les parfums tournent dans l'air du soir

V. Les Collines d'Anacapri

Eloïse Bella Kohn

Alban Berg

Sonate op. 1

Eloïse Bella Kohn

Antonio Caldara

La Maddalena ai piedi di Cristo (Première Partie) :Spera consolati

Damien Guillon / Le Banquet céleste

Antonio Caldara

La Maddalena ai piedi di Cristo (Seconde Partie):In lagrime stemprato

Emmanuelle de Negri / Le Banquet céleste

Georg Friedrich Haendel

Acis et Galatée (Acte II) : Love in her eyes sits playing

Cyril Auvity / Le Banquet céleste

Jean-Sébastien Bach / d'après Giovanni Battista Pergolesi

Psaume 51 "Tilge, Höchster, meine Sünden" BWV 1083 (extraits) :

I. Tilge, Höchster, meine Sünden XIV. Amen

Emmanuelle de Negri / Damien Guillon / Le Banquet céleste

Girolamo Frescobaldi

Balletto e Ciaccona

Kevin Manent-Navratil (clavecin)

Girolamo Frescobaldi

Maddalena alla Croce (Primo Libro d'arie musicali)

Damien Guillon / Kevin Manent-Navratil (clavecin)

Henry Purcell

Here let my life

Damien Guillon / Le Banquet céleste

Henry Purcell

O Solitude

Paul-Antoine Bénos-Djian / Le Banquet céleste

Henry Purcell

Sound the trumpet

Damien Guillon / Paul-Antoine Bénos-Djian / Le Banquet céleste

Marc-Antoine Charpentier

Médée (Acte V) : Mort de Créüse

Mathilde Pajot / Thibault Givaja / Le Banquet céleste

Henry Purcell

Didon et Enée (Acte III) : Come away fellow sailors

Thibault Givaja / Le Banquet céleste

Johannes Brahms

Ballade en ré majeur op. 10 n° 2

Geoffroy Couteau

Ludwig van Beethoven

Sonate pour violon et piano n° 1 en ré majeur op. 12 n° 1 : I. Allegro con brio

Nathan Mierdl / Eve-Melody Salom

Bela Bartok

Rhapsodie pour violon et piano n° 1 Sz 86

Nathan Mierdl / Eve-Melody Salom

Entrée dans la cour des grands

Premier Prix du Concours International de Guitare de Vienne 2018 :Cyprien N'tsaï

Concours Opéra Raymond Duffaut Jeunes Espoirs - Opéra Grand Avignon, 4ème édition Du 26 au 29 septembre

Agenda

Le Banquet céleste : 14 septembre 2018,publication deLa Maddalena ai piedi di Cristode Caldara (Alpha)

Le Banquet céleste, les prochains concerts :

Ambronay (23 septembre), Rennes (29 septembre), Bruges (6 octobre), Paris (17 novembre)...