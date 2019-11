Michel Dalberto et le Trio Metral ; Fuoco E Cenere ; Alexander Boldachev ; Milla Mihova et Nikolay Stoykov

Trio Metral

Victor Metral, piano

Joseph Metral, violon

Justine Metral, violoncelle

Michel Dalberto, piano

Fuoco E Cenere

Jay Bernfeld, viole de gambe et direction

André Henrich, théorbe

Ronald Martin Alonso, viole de gambe

Grégoire Laugraud, clavecin

Patricia Lavail, flûte à bec

Pamela Bernfeld, violon

, © site Fuoco E Cenere.org

Alexander Boldachev, harpe

, © jeunes-talents.org

Duo Shaw-Magnussen

Jacob Shaw, violoncelle, et David Lau Magnussen, piano

, © Nikolaj Lund Photography / Mikkel Vincentz Pedersen

Bertrand Hainaut, clarinette

Zornitsa Ilarionova, violon

Miyuji Kaneko, piano

, © buffet-crampon.com / Facebook Zornitsa Ilarionova / G. Zorn

Milla Mihova, soprano, et Nikolay Stoykov, clavecin, célesta, piano

, © Galina Yotova

Entrée dans la cour des grands

Concours International Long Thibaud Crespin 2019 : Piano

Premier Grand Prix Marguerite Long - Académie des Beaux-Arts : Kenji Miura (Japon)

Deuxième Grand Prix : Keigo Mukawa (Japon)

Troisième Grand Prix de la Ville de Nîmes : Zhora Sargsyan (Arménie)

Quatrième Prix des Amis du Concours et Prix du Public - Rotary Club de France : Jean-Baptiste Doulcet (France)

Cinquième Prix Albert Roussel : Alexandra Stychkina (Russie)

Sixième Prix : Clément Lefebvre (France)

Générations France Musique, le live recevra prochainement Jean-Baptiste Doulcet

74ème Concours de Genève : Percussion et Composition

Premier Prix : Hyeji Bak (Corée du Sud)

Deuxième Prix : Marianna Bednarska (Pologne)

Troisième Prix : Till Lingenberg (Allemagne/Suisse)

Programmation musicale

Bela Bartok

Contrastes pour clarinette, violon et piano : I. Verbunkos (Chant de recrutement)

Bertrand Hainaut / Zornitsa Ilarionova / Miyuji Kaneko

Edvard Grieg

Sonate pour violoncelle et piano en la mineur op. 36 : II. Andante molto tranquillo

Duo Shaw-Magnussen

Frédéric Chopin

Fantaisie-Impromptu en ut dièse mineur op. 66

Alexander Boldachev

Freddie Mercury

Bohemian Rhapsody

Alexander Boldachev

Jacques Morel / Marin Marais

Suite Première en la mineur : I. Prélude. Lent (Marais) / Vite (Morel)

IV. Sarabande "L'Agréable"

Fuoco E Cenere (Jay Bernfeld, André Henrich, Ronald Martin Alonso, Grégoire Laugraud)

Jacques Morel

Chaconne en trio en sol majeur

Fuoco E Cenere

Dimitri Chostakovitch

Trio pour piano et cordes n° 2 en mi mineur op. 67 : III. Largo IV. Allegretto

Trio Metral

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantaisie pour orgue mécanique n° 2 en fa mineur K. 608

Victor Metral et Michel Dalberto (piano à quatre mains)

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 14 en ut dièse mineur op. 27 n° 2 "Quasi una fantasia" (Clair de lune) : I. Adagio sostenuto

Michel Dalberto

Björk / arrangement Björk et Jònas Sen

Venus as a Boy

Milla Mihova / Nikolay Stoykov (clavecin)

Björk / arrangement Björk et Jònas Sen

Johannes Kjarval

Milla Mihova / Nikolay Stoykov (célesta)

Björk / arrangement Björk et Jònas Sen

My Juvenile

Milla Mihova / Nikolay Stoykov (clavecin)

Björk / arrangement Björk et Jònas Sen

All is Full of Love

Milla Mihova / Nikolay Stoykov (célesta)

Björk / arrangement Björk et Jònas Sen

New World

Milla Mihova / Nikolay Stoykov (piano)