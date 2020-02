Marina Chiche et Aurélien Pontier ; Francesco Cera ; Júlia Pusker ; Marco Angioloni ; Opus 333

Avec Marina Chiche, violon, et Aurélien Pontier, piano ; Francesco Cera, clavecin ; Júlia Pusker, violon, et Suzana Bartal, piano ; Marco Angioloni, ténor, et l'ensemble Il Groviglio, pour évoquer les figures de Nourrices dans l'opéra vénitien du XVIIème siècle ; Opus 333, quatuor de saxhorns.

Francesco Cera, © Elisa Rinaldi