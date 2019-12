Lise Berthaud et Suzana Bartal ; Les Passions ; le Duo Solea et ses amis ; Maxime Bazerque ; le Quatuor Mona

Duo Solea

Armen Doneyan, guitare

Michèle Pierre, violoncelle

Fiona Monbet, violon

Pierre Cussac, accordéon

Climène Zarkan, chant et daf

Baptiste Ferrandis, guitare

Antoine Morinière, guitare

, © soleaduo.com

Maxime Bazerque, saxophone baryton, et Ulysse Le Beuze, piano

, © Martin Trillaud

Lise Berthaud, alto, et Suzana Bartal, piano

Quatuor Mona

Verena Chen, violon

Roxana Rastegar, violon

Arianna Smith, alto

Elia Cohen Weissert, violoncelle

, © quatuormona.com

Les Passions, dir. Jean-Marc Andrieu

Magali Léger, soprano

Gilone Gaubert et Olivier Briand, violons

Alexandra Delcroix Vulcan, alto

Damien Ventula, violoncelle

Ronaldo Correia de Lima Lopes, théorbe

Yvan Garcia, orgue

, © Christian Jungwirth / JJ Ader

Agenda

Jeunes Talents : demandez le programme de décembre !

Le Ban des Arts de Gadagne propose

Les Musicales de Gadagne : Saison 2019-2020

En partenariat avec Générations France Musique, le live

10 concerts de septembre à juin

Dimanche 15 décembre - 16 h : Clémentine Decouture, soprano, Romain Dayez, baryton, Nicolas Chevereau, piano ("Tea for two, two for tea")

Salle de l'Arbousière, Parc de la Chapelle

Entrée dans la cour des grands

Concours International de Piano des Hauts-de-France "Les Etoiles du Piano" : 2ème édition

Premier Prix : Dmitrii Kalashnikov (Russie)

Deuxième Prix : Irma Gigani (Géorgie)

Troisième Prix : Tagir Kamaltidnov (Russie)

Quatrième Prix : Vasilii Zabolotnii (Russie)

Cinquième Prix, Prix "Coup du coeur" du magazine Pianiste et Prix spécial des Amis de la Piscine : Nour Ayadi (Maroc)

Sixième Prix : Nadezda Pisareva (Russie

Programmation musicale

Pierre Cussac

Astoria 16

Fiona Monbet / Pierre Cussac

John Dowland

Come heavy sleep

Antoine Morinière

Matthias Duplessy

Sonate pour guitare et violoncelle "Rêve" : I. Premier Mouvement

Duo Solea

Bachar Zarkan

Anat

Climène Zarkan / Baptiste Ferrandis / Michèle Pierre

Anton Dvorak

Quatuor à cordes n° 12 en fa majeur op. 96 "Américain" (extraits) :

I. Allegro ma non troppo II. Lento

Quatuor Mona

Maurice Ravel

Quatuor à cordes en fa majeur : II. Assez vif. Très rythmé

Quatuor Mona

Serge Rachmaninov / transcription Maxime Bazerque et Ulysse Le Beuze

Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op. 19 (extraits) :

III. Andante IV. Allegro mosso

Maxime Bazerque / Ulysse Le Beuze

Eric Tanguy

Rhapsodie pour alto et piano

Lise Berthaud / Suzana Bartal

Rebecca Clarke

Morpheus

Lise Berthaud / Suzana Bartal

Alessandro Scarlatti

Sonata a quattro senza cembalo n° 4 en ré mineur (extraits) : I. Largo II. Grave III. Allegro IV. Gigue (allegro)

Les Passions

Alessandro Scarlatti (attribué à)

Salve Regina (extraits) :

II. Ad te clamamus V. Et Jesum

Magali Léger / Les Passions

Giovanni Battista Pergolesi

Stabat Mater (extraits) :

II. Cujus animam gementem VI. Vidit suum dulcem natum

Magali Léger / Les Passions