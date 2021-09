Les inAttendus dans L'Art de la fugue ; Airelle Besson ; Odile Heimburger ; Aline Piboule ; François Moschetta

Avec Les inAttendus : Vincent Lhermet, accordéon, Marianne Muller, viole de gambe, et Alice Piérot, violon baroque ; Airelle Besson, trompette, et Yvan Robilliard, piano et Fender Rhodes ; Odile Heimburger, soprano, et Laurianne Corneille, piano ; les pianistes Aline Piboule et François Moschetta.

Les inAttendus, © Bernard Martinez