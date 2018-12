Les Frivolités parisiennes ; Valentine Lemercier et Paul Montag ; The Curious Bards ; Hot Sugar Band

Les Frivolités parisiennes

Avec Clémentine Decouture, soprano

Marion Tassou, soprano

Marie Perbost, soprano

Marie Lenormand, mezzo-soprano

Philippe Brocard, baryton

Guillaume Paire, baryton

Avec la participation de Christophe Mirambeau, historien de la musique, conseiller artistique des Frivolités parisiennes

Valentine Lemercier, mezzo-soprano

Paul Montag, piano

The Curious Bards

Alix Boivert, violon baroque

Sarah van Oudenhove, viole de gambe

Jean-Christophe Morel, cistre

Bruno Harlé, flûtes

Louis Capeille, harpe triple

Ilektra Platiopoulou, chant

Hot Sugar Band

Nicolle Rochelle, chant

Corentin Giniaux, clarinette

Julien Ecrepont, trompette

Jean-Philippe Scali, saxophone alto

Vincent Simonelli, guitare

Bastien Brison, piano

Julien Didier, contrebasse

Jonathan Gomis, batterie

Vincent Youmans / orchestration Matthieu Michard

No, No, Nanette

Clémentine Decouture / Philippe Brocard / Les Frivolités parisiennes

Louis Beydts / orchestration David Jorda-Manaut

Moineau, Acte II : L'Escarpolette

Philippe Brocard / Les Frivolités parisiennes

Félix Fourdrain / orchestration Matthieu Michard

Les Contes de Perrault, Acte I : Rêverie de Cendrillon

Clémentine Decouture / Les Frivolités parisiennes

Rodolphe Berger / orchestration Matthieu Michard

Messalinette (Fantaisie-sélection)

Clémentine Decouture / Philippe Brocard / Les Frivolités parisiennes

Paul Misraki / arrangement Jean-Yves Aizic

Normandie : Je voudrais en savoir davantage

Marion Tassou / Les Frivolités parisiennes

Paul Misraki / arrangement Jean-Yves Aizic

Normandie : Dans le fond

Guillaume Paire / Les Frivolités parisiennes

Albert Roussel

Le Testament de la tante Caroline : Couplets de Lucine

Marie Perbost / Les Frivolités parisiennes

Albert Roussel

Le Testament de la tante Caroline : air de Béatrice

Marie Lenormand / Les Frivolités parisiennes

Jacques Offenbach / arrangement Matthieu Michard

Les Contes d'Hoffmann : Barcarolle

Clémentine Decouture / Marie Lenormand / Les Frivolités parisiennes

Grace Leboy / arrangement Matthieu Michard

Everybody Rag With Me

Clémentine Decouture / Marion Tassou / Marie Perbost / Philippe Brocard / Guillaume Paire / Les Frivolités parisiennes

William Gomez

Ave Maria

Valentine Lemercier / Paul Montag

Franz Lehar

Czardas "Hör ich Zymbalklänge"

Valentine Lemercier / Paul Montag

Ruperto Chapi

Las Hijas del Zebedeo : Carceleras

Valentine Lemercier / Paul Montag

Francis Poulenc

Toccata

Paul Montag

Set de trois airs irlandais

Mary O'Neill / The Lads of Dunse / Port Patrick

The Curious Bards

Set de trois airs écossais

Miss Loraine of Kirkharles / Fight about the Fire Side / Lochailis away to France

The Curious Bards

Irlande XVIIIème siècle

Kilkenny is a handsome place

The Curious Bards

Set de trois airs écossais

The Lads of Elgin / The Highlandman Kissed his Mother / The Fyket

The Curious Bards

Duke Ellington

Chocolate Shake

Hot Sugar Band

Walter Donaldson

Did I Remember

Hot Sugar Band

Glenn Miller

Doin' the Jive

Hot Sugar Band

Billie Holiday

What a Night, what a Moon, what a Boy

Hot Sugar Band