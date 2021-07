Les Frivolités Parisiennes • Jérémy Jouve et ses amis • Danger Zone

Les Frivolités Parisiennes, direction Mathieu Franot et Benjamin El Arbi ; Jérémy Jouve, guitare, et ses amis Pierre Fouchenneret, violon, Thibaut Garcia, Armen Doneyan et Mathias Duplessy, guitares ; Danger Zone (quintet de swing)

Invités

, © Lesfrivolitesparisiennes.com

, © Jeremyjouve.com

Danger Zone, quintet de swing :

Neil Saisi, sax ténor

Edouard Wallyn, trombone

Galaad Moutoz, piano

Alex Gilson, contrebasse

Paul Morvan, batterie

, © Malgorzata Mandola

Agenda

Académie Baroque européenne d'Ambronay 2021 : la naissance de l'oratorio

OEuvres de Charpentier, Luigi Rossi, Carissimi

Sous la direction de Geoffroy Jourdain

Du 4 au 19 juillet

21e Festival européen Jeunes Talents

Avec Cet Etrange Eclat, Jeanne Gérard, Joë Christophe, le Trio Pantoum, le Quatuor Confluence, Raphaël Jouan, Yiheng Wang, Marine Chagnon...

Du 4 au 24 juillet

Programmation

Cole Porter

You and Me (extrait de La Revue des Ambassadeurs, 1928)

Les Frivolités Parisiennes (soliste : Marion Tassou)

Cole Porter

I’ve Got You on My Mind (extrait du film Gay Divorcee, 1932)

Les Frivolités Parisiennes (soliste : Richard Delestre)

Cole Porter

I Hate You Darling (extrait de Let's Face It, 1941)

Les Frivolités Parisiennes (soliste : Marion Tassou)

Cole Porter

I’m a Gigolo (extrait de Wake Up and Dream, version de Londres 1929)

Les Frivolités Parisiennes (solistes : Richard Delestre et Matthieu Michard)

Cole Porter

Find Me a Primitive Man (extrait de Fifty Million Frenchmen, 1929)

Les Frivolités Parisiennes (soliste : Léovanie Raud)

Cole Porter

Dream Dancing (prévu pour You’ll Never Get Rich, 1941)

Les Frivolités Parisiennes (soliste : Marion Tassou)

Cole Porter

Most Gentlemen Don’t Like Love (extrait de Leave It to Me, 1938)

Les Frivolités Parisiennes (solistes : Marion Tassou, Léovanie Raud et Richard Delestre)

Cole Porter

You’re the Top (extrait de Anything Goes, 1933)

Les Frivolités Parisiennes (soliste : Richard Delestre)

Cole Porter

Give Him the Oooh La La (extrait du film Du Barry Was a Lady, 1939)

Les Frivolités Parisiennes (solistes : Marion Tassou et Léovanie Raud)

Cole Porter

I’m in Love Again (extrait de Greenwich Village Follies, 1927)

Les Frivolités Parisiennes (soliste : Richard Delestre)

Cole Porter

You Don’t Know Paris (extrait de Fifty Million Frenchmen, 1929)

Les Frivolités Parisiennes (soliste : Marion Tassou)

Cole Porter

Take Me Back To Manhattan (extrait de The New Yorkers, 1930)

Les Frivolités Parisiennes (solistes : Marion Tassou, Léovanie Raud, Richard Delestre et Matthieu Michard)

Mathias Duplessy

Quatuor de guitare en ré mineur :

I. Allegro II. Adagio III. Presto

Jérémy Jouve / Thibaut Garcia / Armen Doneyan / Mathias Duplessy

Mathias Duplessy

Berceuse

Jérémy Jouve

Mathias Duplessy

Les Larmes d'Egberto

Pierre Fouchenneret / Jérémy Jouve

Fritz Kreisler d'après Gaetano Pugnani / arrangement Jérémy Jouve

Praeludium et Allegro

Pierre Fouchenneret / Jérémy Jouve

Paul Morvan

G !

Danger Zone

Galaad Moutoz

Dry My Tears

Danger Zone

Ken Casey et Maceo Pinkard

Sweet Georgia Brown

Danger Zone

Horace Silver

The Preacher

Danger Zone