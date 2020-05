Léo Warynski ; Thibault Noally ; Suzana Bartal ; Iryna Kyshliaruk ; Elodie Vignon ; Kevin Seddiki

Avec Léo Warynski, chef du choeur Les Métaboles ; Thibault Noally, violoniste, chef de l'ensemble Les Accents ; Suzana Bartal, pianiste ; Iryna Kyshliaruk, soprano ; Elodie Vignon, pianiste ; Kevin Seddiki, guitariste.

Léo Warynski, chef du chœur Les Métaboles, pour le disque Le Jardin féerique (NoMadMusic)

, © Manuel Braun

Thibault Noally, violoniste, chef de l’ensemble Les Accents, pour la parution de Il Martirio di Santa Teodosia d’Alessandro Scarlatti (Aparté)

Suzana Bartal, pianiste, pour l’intégrale des Années de pèlerinage de Liszt (Naïve)

, © Emilie Moysson

Iryna Kyshliaruk, soprano, pour le disque Son, le Rêve (Mirare)

, © agenceartistiquecedelle.com

Elodie Vignon, pianiste, pour le disque D’ombres (Cypres)

, © Isabelle Françaix

Kevin Seddiki, guitariste, pour la parution de Rivages (ECM)

, © Caterina di Pierri

Programmation musicale

Henri Dutilleux

Sonate pour piano : I. Allegro con moto

Elodie Vignon, piano

Cypres

Claude Ledoux

Surgir : I. Premier mouvement

Elodie Vignon, piano

Cypres

Serge Rachmaninov

Six Poèmes op. 38 : I. La nuit dans mon jardin II. À elle III. Marguerites IV. Le chasseur de rats V. Le rêve VI. Vers les cimes

Iryna Kyshliaruk, soprano / Yun-Ho Chen, piano

NoMadMusic

Modeste Moussorgski

Les Enfantines : III. Le hanneton

Iryna Kyshliaruk, soprano / Yun-Ho Chen, piano

NoMadMusic

Alessandro Scarlatti

Il Martirio di Santa Teodosia, Seconde Partie (extraits) :

« All’ armi, ò costanza » « Soccorretemi »

Emmanuelle de Negri, soprano (Teodosia)

Les Accents, dir. Thibault Noally

Aparté

Alessandro Scarlatti

Il Martirio di Santa Teodosia, Seconde Partie (extrait) :

« Di Teodosia il martir chiaro t’addita »

Emmanuelle de Negri, soprano / Anthea Pichanick, contralto / Emiliano Gonzalez Toro, ténor / Renato Dolcini, baryton

Les Accents, dir. Thibault Noally

Aparté

Franz Liszt

Les Années de pèlerinage, Première Année (Suisse) : I. Chapelle de Guillaume Tell

Suzana Bartal, piano

Naïve

Franz Liszt

Les Années de pèlerinage, Deuxième Année (Italie) : II. Il Penseroso

Suzana Bartal, piano

Naïve

Franz Liszt

Les Années de pèlerinage, Troisième Année : IV. Les jeux d’eau de la Villa d’Este

Suzana Bartal, piano

Naïve

Benjamin Britten

Five Flower Songs op. 47 : I. To Daffodils II. The Succession of the Four Sweet Months III. Marsh Flowers IV. The Evening Primrose V. Ballad of Green Broom

Les Métaboles, dir. Léo Warynski

NoMadMusic

Maurice Ravel / transcription Thierry Machuel

Ma Mère l’Oye : V. Le jardin féerique

Les Métaboles, dir. Léo Warynski

NoMadMusic

Gabriel Fauré / arrangement Jean-Louis Matinier & Kevin Seddiki

Les Berceaux (album Rivages)

Jean-Louis Matinier, accordéon / Kevin Seddiki, guitare

ECM

Jean-Louis Matinier & Kevin Seddiki

Feux follets (album Rivages)

Jean-Louis Matinier, accordéon / Kevin Seddiki, guitare

ECM