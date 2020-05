Quatuor Tchalik ; Le Banquet Céleste ; Lilian Meurin ; Thomas Tacquet ; Manuel Metzger ; Sébastien Llinares

Avec Gabriel Tchalik, 1er violon du Quatuor Tchalik ; Paul-Antoine Bénos-Djian, contre-ténor, et Damien Guillon, chef du Banquet Céleste ; Lilian Meurin, euphonium, soliste du Hauts-de-France Brass Band ; Thomas Tacquet, pianiste ; Manuel Metzger, clarinettiste ; Sébastien Llinares, guitariste.

Gabriel Tchalik, 1er violon du Quatuor Tchalik, pour le disque Thierry Escaich : Short Stories (Alkonost Classic)

Paul-Antoine Bénos-Djian, contre-ténor

et Damien Guillon, chef de l'ensemble Le Banquet céleste, pour la parution du San Giovanni Battista d'Alessandro Stradella (Alpha)

Lilian Meurin, euphonium, soliste du Hauts-de-France Brass Band, pour le disque Anges &Démons (Luc Vertommen)

Thomas Tacquet, pianiste, pour la parution de Jean Cartan : Partir avec un idéal (Hortus)

Manuel Metzger, clarinettiste, pour la parution de Gabriel Fauré : Voix intérieures (Hortus)

Sébastien Llinares, guitariste

Programmation musicale

Gabriel Fauré

Trio avec piano en ré mineur op. 120 I. Allegro ma non troppo II. Andantino III. Allegro vivo

Manuel Metzger, clarinette / Thomas Duran, violoncelle / Nicolas Mallarte, piano

Hortus

Gabriel Fauré

Clair de luneop. 46 n° 2

Thomas Duran, violoncelle / Nicolas Mallarte, piano

Hortus

Luys Milan

Fantaisie n° 35

Sébastien Llinares, guitare

Enregistrement France Musique, 29 juillet 2018

Joaquin Turina

Sevillana op. 29

Sébastien Llinares, guitare

Paraty

Alessandro Stradella

San Giovanni Battista, Première Partie : Tonerà tra mille turbini... S’uccida il reo, s’uccida !

Olivier Dejean, basse (Hérode)

Le Banquet Céleste, dir. Damien Guillon

Alpha

Alessandro Stradella

San Giovanni Battista, Seconde Partie : Io per me non cangerei

Paul-Antoine Bénos-Djian, contre-ténor (Jean-Baptiste)

Le Banquet Céleste, dir. Damien Guillon

Alpha

Alessandro Stradella

San Giovanni Battista, Seconde Partie : Queste lagrime e sospiri

Alicia Amo, soprano (Salomé)

Le Banquet Céleste, dir. Damien Guillon

Alpha

Jean Cartan

Sonatine en trois mouvements : I. Premier Mouvement

Thomas Tacquet, piano

Hortus

Jean Cartan

Deux Sonnets de Mallarmé : I. Ô si chère de loin

Kaëlig Boché, ténor / Thomas Tacquet, piano

Hortus

Thierry Escaich

Après l'Aurore

Quatuor Tchalik : Gabriel Tchalik et Louise Tchalik, violons / Sarah Tchalik, alto / Marc Tchalik, violoncelle

Alkonost Classic

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n° 12 en mi bémol majeur op. 127 : I. Maestoso - Allegro

Quatuor Tchalik : Gabriel Tchalik et Louise Tchalik, violons / Sarah Tchalik, alto / Marc Tchalik, violoncelle

Enregistrement McGill International String Quartet Academy, Montréal, 2018

Simon Dobson

Drive, Concerto pour euphonium n° 1 : II. Buster

Lilian Meurin, euphonium

Hauts-de-France Brass Band, dir. Luc Vertommen

Luc Vertommen

Paul Lovatt-Cooper

Streamline Peaks

Hauts-de-France Brass Band, dir. Luc Vertommen

Luc Vertommen