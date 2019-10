Joë Christophe et Vincent Mussat ; le Quatuor AEolina ; Comet Musicke ; Pascal Amoyel

Joë Christophe, clarinette

Vincent Mussat, piano

Comet Musicke

Marie Favier, mezzo-soprano

François Joron, baryton

Sarah Lefeuvre, soprano et flûte à bec

Francisco Mañalich, ténor, vièle et direction

Cyrille Métivier, vièle, cornets et chant

Aude-Marie Piloz, viole de gambe Renaissance

Erwan Picquet, baryton

Camille Rancière, vièle et chant

Daniela Maltrain, viole de gambe Renaissance et chant

Pascal Amoyel, piano

Quatuor AEolina

Thibaut Trosset

Yohann Juhel

Théo Ould

Anthony Millet, accordéons

Agenda

Jeunes Talents : demandez le programme d'octobre !

Le Ban des Arts de Gadagne propose

Les Musicales de Gadagne : Saison 2019-2020

En partenariat avec Générations France Musique, le live

10 concerts de septembre à juin

Dimanche 13 octobre - 16 h : Ludivine Gombert, soprano, et Damien Lehman, piano (Gounod, Poulenc, Satie, Puccini, Fauré, Lehar, Gershwin)

Châteauneuf de Gadagne, Chapelle des Pénitents

Adèle Charvet, mezzo-soprano, en tournée en Chine dans le rôle-titre duSersede Haendel

Opera Fuoco Orchestra, sous la direction de David Stern

17 octobre - Beijing Music Festival, Salle de concert de la Cité Interdite

19 octobre - Ping-Shang Theatre, Shenzhen

Programmation musicale

Gilles de Bins dit Binchois

Mon cuer chante joyeusement Helas que pouray je plus faire Margarite fleur de valeur Liesse m’a mandé salut Filles à marier J’ay tant de deul que nul homs peut avoir

Comet Musicke

Johannes Ockeghem

S’elle m’amera je ne scay

Comet Musicke

Josquin des Prez

Baisés moy ma doulce amye

Comet Musicke

Claude Debussy

Rapsodie pour clarinette et piano

Joë Christophe / Vincent Mussat

Francis Poulenc

Sonate pour clarinette et piano

I. Allegro tristamente II. Romanza III. Allegro con fuoco

Joë Christophe / Vincent Mussat

Franz Liszt

Rapsodie hongroise n° 4 en mi bémol majeur

Vincent Mussat

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 3 en ut majeur op. 2 n° 3 : II. Adagio

Pascal Amoyel

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 4 en mi bémol majeur op. 7 : II. Largo con gran espressione

Pascal Amoyel

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 7 en ré majeur op. 10 n° 3 : II. Largo e mesto

Pascal Amoyel

Hector Berlioz / arrangement Thibaut Trosset

Symphonie Fantastique op. 14 (extraits) :

IV. Marche au Supplice V. Songe d'une nuit de Sabbat/ Dies irae / Ronde du Sabbat

Quatuor AEolina

Vladislav Zolotarev

Rondo Capriccioso

Quatuor AEolina