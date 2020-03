Le Centre de Musique de chambre de Paris ; Trio Musica Humana ; Solenne Païdassi ; Palace of Mirrors

Les Métamorphoses de Strauss par les musiciens du Centre de Musique de chambre de Paris sous la direction de Jérôme Pernoo ; le Trio Musica Humana chante Le Droit du Seigneur de Vincent Bouchot ; Solenne Païdassi, violon ; Palace of Mirrors (ens. instrumental) ; le Trio delle Onde (piano et cordes)

Trio Musica Humana

Yann Rolland, contre-ténor

Martial Pauliat, ténor

Igor Bouin, baryton

Bianca Chillemi, piano

, © triomusicahumana.com

Solenne Païdassi, violon

, © Jean-Baptiste Millot

Palace of Mirrors

Axel Nouveau, piano

Vincent Lochet, clarinette en si bémol et clarinette basse

Louis Chevé-Melzer, saxophone alto et flûte

Joël Lasry, cor

Hugo Rivière, contrebasse

Gérald Portocallis, batterie

, © Gabrielle Besenval

Trio delle Onde

Fabrice Coccitto, piano

Martin Blondeau, violon

Jérôme Pinget, violoncelle

, © Dimitri Scapolan

Les Musiciens de la troupe du Centre de musique de chambre, direction artistique Jérôme Pernoo

Magdalena Geka, Vassily Chmykov, violons

Vladimir Percevic, Mathis Rochat, altos

Jérémy Garbarg, Adrien Bellom, violoncelles

Cécile-Laure Kouassi, contrebasse

Agenda

Programme musical

Richard Strauss

Métamorphoses (version pour septuor à cordes)

Les Musiciens de la troupe du Centre de musique de chambre, dir. Jérôme Pernoo

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon seul n° 2 en la mineur BWV 1003 (extraits) :

I. Grave II. Fugue

Solenne Païdassi

Vincent Bouchot / texte Pierre-Henri Cami

Le Droit du Seigneur

Trio Musica Humana

Robert Schumann

Trio avec piano n° 1 en ré mineur op. 63 (extraits) :

II. Lebhaft, doch nicht zu rasch III. Langsam, mit inniger Empfindung

Trio delle Onde

Ludwig van Beethoven

Trio avec piano n° 6 en mi bémol majeur op. 70 n° 2 : II. Allegretto

Trio delle Onde

Camille Saint-Saëns / arrangement Mael Oudin

Danse macabre

Palace of Mirrors

Igor Stravinsky / arrangement Axel Nouveau

L'Oiseau de feu : Danse infernale du roi Kastcheï

Palace of Mirrors

Paul Dukas / arrangement Axel Nouveau

L'Apprenti sorcier

Palace of Mirrors