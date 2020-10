La Tempête / Johan Farjot, Ambroisine Bré, Pierre Génisson et Arnaud Thorette / Louise Pierrard / Nanami Okuda

Avec l'ensemble La Tempête dirigé par Simon-Pierre Bestion ; Johan Farjot et ses amis Ambroisine Bré, Pierre Génisson et Arnaud Thorette ; Louise Pierrard et Garance Boizot, violes de gambe, et Guillaume Haldenwang, clavecin ; Nanami Okuda, lauréate du 14ème Concours international Albert Roussel.

La Tempête, © Louis Nespoulos / Festival de Rocamadour