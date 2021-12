La Maîtrise Notre-Dame de Paris ; Orlando Bass ; Enguerrand Dubroca et Yuko Osawa ; Hetty Kate

Une émission de Noël avec le Choeur d'adultes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, sous la direction d'Henri Chalet ; Orlando Bass, piano (improvisations) ; Enguerrand Dubroca, ténor, et Yuko Osawa, piano ; la chanteuse de swing Hetty Kate et ses musiciens.

Une émission enregistrée le mercredi 1er décembre à 20 heures au Théâtre de l'Alliance Française

Artistes invités

Choeur d'adultes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris :

Hermione Bernard, Sarah Charles, Séléna Hollemaërt-Awade, Rébecca Moeller, Adèle Renard, Louise Roulleau, sopranos

Marion Harache, Nolwenn Le Guillou, Margarita Van Dommelen, Clémence Vidal, contraltos

Maximilien Hondermarck, David Esteban Hozman Checa, Martin Laskawiec, Mejamandresy Rakotonirina, Manoëla Randrianarimanana, ténors

Balthazar Coache, Thiago Da Silva Teixeira, Nicolas Hézelot, Sylvain Labrousse, Matthieu Lecuyer, basses

Yves Castagnet, piano

Henri Chalet, direction

Orlando Bass, piano

Enguerrand Dubroca, ténor

Yuko Osawa, piano

Hetty Kate, vocal

Amaury Faye, piano

Alex Gilson, contrebasse

Paul Morvan, batterie

Programme musical

Anonyme

Douce Nuit

Choeur d'adultes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, dir. Henri Chalet

John Rutter

I Saw Three Ships

Choeur d'adultes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, dir. Henri Chalet

Gustav Holst

Christmas Day

Choeur d'adultes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, dir. Henri Chalet

William Mathias

A Babe Is Born

Choeur d'adultes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, dir. Henri Chalet

Traditionnel / arrangement Goldon Langford

Jingle Bells

Choeur d'adultes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, dir. Henri Chalet

Orlando Bass

Improvisation sur Jingle Bells

Orlando Bass

Paul Delmet / Albert Tinchant

Joli Mai

Enguerrand Dubroca / Yuko Osawa

Paul Delmet / Léon Durocher

Reine blonde

Enguerrand Dubroca / Yuko Osawa

Paul Delmet / Alfred Varella

Noël d’amour

Enguerrand Dubroca / Yuko Osawa

Paul Delmet / Charles Fallot

La Petite Eglise

Enguerrand Dubroca / Yuko Osawa

Paul Delmet / J. Richard

Pour votre fête

Enguerrand Dubroca / Yuko Osawa

Paul Delmet / Maurice Boukay

Fermons nos rideaux

Enguerrand Dubroca / Yuko Osawa

Paul Delmet / Léon Durocher

Amertume

Enguerrand Dubroca / Yuko Osawa

Paul Delmet / Henry Somm

L’Escalier

Enguerrand Dubroca / Yuko Osawa

Orlando Bass / d'après Frédéric Chopin

Improvisation sur Lulajże Jezuniu (sauce Chopin)

Orlando Bass

Orlando Bass / d'après Piotr Ilitch Tchaïkovski

Improvisation sur la Danse des Mirlitons de Casse-Noisette (à la manière d'une gigue)

Orlando Bass

Orlando Bass

Improvisation sur O Tannenbaum (à la manière d'une pastorale)

Orlando Bass

Orlando Bass / d'après Jean-Sébastien Bach

Improvisation sur Jésus, que ma joie demeure (pour main gauche seule)

Orlando Bass

Sammy Cahn / Jule Styne

Let It Snow ! Let It Snow ! Let It Snow !

Hetty Kate / Amaury Faye / Alex Gilson / Paul Morvan

Felix Bernard / Richard Bernhard Smith

Winter Wonderland

Hetty Kate / Amaury Faye / Alex Gilson / Paul Morvan

Robert Wells / Mel Tormé

The Christmas Song

Hetty Kate / Amaury Faye / Alex Gilson / Paul Morvan

John Frederick Coots / Haven Gillespie

Santa Claus Is Coming to Town

Hetty Kate / Amaury Faye / Alex Gilson / Paul Morvan

Irving Taylor / Dudley Brooks / Hal Stanley

(Everybody's Waiting for) The Man with the Bag

Hetty Kate / Amaury Faye / Alex Gilson / Paul Morvan

Irving Berlin

White Christmas

Hetty Kate / Amaury Faye / Alex Gilson / Paul Morvan