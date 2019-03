La Chapelle Rhénane ; le Quatuor Rolston ; Lilian Meurin ; Salomé Gasselin ; le Studio de l'Opéra de Lyon

La Chapelle Rhénane, direction Benoît Haller, ténor

Salomé Haller, soprano

Guilhem Terrail, contre-ténor

Johanne Maître & Christophe Mazeau, hautbois

Guillaume Humbrecht, violon

Samuel Hengebaert, alto

Patrick Langot, violoncelle

Sébastien Wonner, clavecin

Avec Eva Gruber, comédienne

Quatuor Rolston

Luri Lee et Emily Kruspe, violons

Hezekiah Leung, alto

Jonathan Lo, violoncelle

Lilian Meurin, euphonium

Victor Metral, piano

Salomé Gasselin, viole de gambe et lyra viol

Justin Taylor, clavecin

Jean-Paul Fouchécourt, ténor, et les jeunes chanteurs du Studio de l'Opéra de Lyon

Eléonore Pancrazi, mezzo-soprano

Grégoire Mour, ténor

Jamal Moquadem, piano

Agenda

La Brèche Festival: 3ème édition

A l'instigation de Mathilde Caldérini et Romain Louveau, et sous le parrainage de Susan Manoff

Du 21 mars au 7 avril

Festival Mille Langues en Musique

Eveil : samedi 22 mars - 20h 30

Exaltation : vendredi 5 avril - 20 h 30

Envolée : samedi 6 avril - 20 h 30

Lyon, Temple du Change

Générations France Musiquerecevra Romain Bockler et Bor Zuljan le samedi 27 avril

Entrée dans la cour des grands

Concours International de Musique Ancienne du Val-de-Loire 2019 : le violoncelle concertant au XVIIIème siècle

Inscriptions ouvertes jusqu'au 31 mars

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Hercule à la croisée des chemins, Cantate BWV 213 : V. Air d'Hercule avec écho "Treues Echo"

Guilhem Terrail / Salomé Haller / Johanne Maître et Christophe Mazeau / Patrick Langot / Sébastien Wonner, dir. Benoît Haller

Jean-Sébastien Bach

Hercule à la croisée des chemins, Cantate BWV 213 : XI. Duo d'Hercule et de la Vertu "Ich bin deine / Du bist meine"

Guilhem Terrail / Benoît Haller / Guillaume Humbrecht / Samuel Hengebaert / Patrick Langot / Sébastien Wonner, dir. Benoît Haller

Claudio Monteverdi

Lettera amorosa (Septième Livre de Madrigaux)

Salomé Haller / Eva Gruber / Sébastien Wonner, dir. Benoît Haller

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en si bémol majeur op. 76 n° 4 "Lever de soleil" : I. Allegro con spirito

Quatuor Rolston

Johannes Brahms

Quatuor à cordes n° 2 en la mineur op. 51 n° 2 : I. Allegro non troppo

Quatuor Rolston

Gioachino Rossini

La Cenerentola, Acte II : Air de Ramiro "Si ritrovarla io giuro"

Grégoire Mour / Jamal Moqadem

Henri Duparc

Le Manoir de Rosemonde

Grégoire Mour / Jamal Moqadem

Maurice Ravel

L'Enfant et les sortilèges : Duo de la Théière et de l'Enfant

Jean-Paul Fouchécourt / Eléonore Pancrazi / Jamal Moqadem

Reynaldo Hahn

L'Heure exquise

Eléonore Pancrazi / Jamal Moqadem

Arthur Honegger

Les Aventures du Roi Pausole, Acte II : Air de Diane "Si vous saviez"

Eléonore Pancrazi / Jamal Moqadem

Marin Marais

Les Voix humaines (Deuxième Livre de Pièces de viole)

Salomé Gasselin / Justin Taylor

Tobias Hume

Touch me lightly (The First Part of Ayres)

Salomé Gasselin (lyra viol)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour clavecin et viole de gambe n° 3 en sol mineur BWV 1029 : II. Adagio III. Allegro

Salomé Gasselin / Justin Taylor

Gabriel Philippot

Poèmes : II.

Lilian Meurin / Victor Metral

Georges Bizet / arrangement Luc Vertommen

Carmen Fantasy

Lilian Meurin / Victor Metral