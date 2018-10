Jonathan Nemtanu et François Pineau-Benois ; le Quatuor Ernest ; Les inAttendus ; l'Ensemble Contraste

François Pineau-Benois, violon

Jonathan Nemtanu, piano

Carte blanche à l’ Ensemble Contraste

Arnaud Thorette, violon et alto

Antoine Pierlot, violoncelle

Jean-Luc Votano, clarinette

Vincent Lê Quang, saxophones

Johan Farjot, piano

Ambroisine Bré, mezzo-soprano

Victoria Jung, soprano

Les inAttendus

Vincent Lhermet, accordéon

Marianne Muller, viole de gambe

Quatuor Ernest

Stanislas Gosset, 1er violon

Clara Chartré, 2e violon

Florane Gruffel, alto

Clément Dami, violoncelle

Programme musical

Dimitri Chostakovitch / transcription Dimitri Tsyganov

4 Préludes op. 34

François Pineau-Benois / Jonathan Nemtanu

Samuel Barber

Sonate en mi bémol mineur op. 26 : IV. Fugue

Jonathan Nemtanu

Ludwig van Beethoven

Sonate pour violon et piano n° 9 en la majeur op. 47 « A Kreutzer » : I. Adagio sostenuto - Presto

François Pineau-Benois / Jonathan Nemtanu

Eugène Anthiome

Chant d’avril

Ambroisine Bré / Arnaud Thorette, violon / Antoine Pierlot / Johan Farjot

George Gershwin

Summertime

Ambroisine Bré / Ensemble Contraste

Max Bruch

Nocturne op. 83 n° 6 en sol mineur

Jean-Luc Votano / Arnaud Thorette, alto / Johan Farjot

Franz Schubert

Romance d’Hélène (Die Verschworenen D. 787)

Victoria Jung / Arnaud Thorette, alto / Johan Farjot

Gabriel Fauré

Après un rêve op. 7 n° 1

Victoria Jung / Arnaud Thorette, violon / Antoine Pierlot / Johan Farjot

Astor Piazzolla

Oblivion-jazz

Contraste-jazz

Ensemble Contraste

Gerardo Matos Rodríguez

Cumparsita-jazz

Ensemble Contraste

John Dowland

In darkness let me dwell (A Musicall Banquet)

Can she excuse my wrongs (First Booke of Songes or Ayres)

Les inAttendus

Philippe Hersant

Lully Lullay

Les inAttendus

Alexandre Borodine

Quatuor à cordes n° 2 en ré majeur : III. Notturno, andante

Quatuor Ernest

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en ré mineur op. 76 n° 2 « Les Quintes » : IV.Vivace assai

Quatuor Ernest

Agenda

Entrée dans la cour des grands

Concours international de chant Georges Enesco : 5ème édition

Premier Grand Prix Opéra : Florent Karrer, baryton (France)

Deuxième Grand Prix Opéra : Sebastian Balaj, baryton (Roumanie)

Concours du Prix Fondation Safran pour la musique : Clarinette

Lauréat : Joë Christophe

Joë Christophe sera l'invité de Générations France Musique, le live, le samedi 24 novembre