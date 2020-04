France Musique en cuisine !

L'un des avantages du confinement actuel, en dehors de la lutte nécessaire contre le Covid-19, c'est qu'il est l'occasion pour nombre d'entre nous de retrouver le temps de s'adonner au plaisir de... cuisiner ! Or, depuis toujours, l'art de la table s'est accompagné de musique...

... Les grands festins historiques associaient bonne chère, bon vin et plaisirs musicaux, et nombreux sont les musiciens à nourrir une passion secrète pour la table, sans oublier toutes les oeuvres (chansons, opéras, ballets, musique de chambre...) qui traitent de l'art culinaire.

Comment agrémenter votre confinement en accommodant musique et tambouille ? A quelles sauces conviendraient telles ou telles oeuvres musicales ? Quelles sont les recettes du moment des musiciens confinés ? Autant de questions auxquelles nous répondrons en compagnie de quelques artistes qui ont fait les belles heures de "Générations France Musique, le Live" et qui sont aussi, dans la vie, de fins cordons bleus.

Êtes-vous plutôt tournedos ou Rossini ? Les deux, mon commensal ! On monte le son, on affûte ses couteaux : tous aux fourneaux avec France Musique !

Avec Ambroisine Bré, mezzo-soprano

Lea Desandre, mezzo-soprano

Julien Gernay, pianiste

Denis Raisin Dadre, flûtiste, directeur artistique de l'ensemble Doulce Mémoire

Samuel Rotsztejn, flûtiste, membre de l'ensemble Les Contre-Sujets

