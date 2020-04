France Musique en cuisine ! (2ème volet)

Après une première tentative, la semaine dernière, de marier saveurs et harmonies, d’accorder les notes de musique aux recettes culinaires, vous avez été nombreux à nous dire votre plaisir et à en redemander ! Alors c'est reparti pour un tour...

... En compagnie cette fois de quelques amis producteurs de France Musique que vous connaissez bien, et qui sont eux aussi de fins gourmets et/ou de fins cuisiniers. Vous les découvrirez sous un autre jour, derrière leur tablier.

Et puis, on aura aussi un invité de marque : le palais le plus délicat de France… Inter : François-Régis Gaudry, qui anime chaque dimanche la meilleure émission culinaire du PAF : « On va déguster » !

Avec la participation de

Denisa Kerschova

, © Denisa Kerschova

Anne-Charlotte Rémond

, © Anne-Charlotte Rémond

Jérôme Badini

, © Jérôme Badini

Alex Dutilh

, © Alex Dutilh

François-Régis Gaudry

, © Facebook de François-Régis Gaudry

Entrée dans la cour des grands

Auditions 2020 Atelier Lyrique - Opera Fuoco

Date limite de candidature : 23 août 2020

Programmation musicale

Reynaldo Hahn / Sacha Guitry

Ô mon bel inconnu : Ouverture / Scène première

Lina Dachary, soprano (Antoinette Aubertin) / Christiane Issartel, soprano (Marie-Anne Aubertin) / Monique Stiot, soprano (Félicie) / Claude Méloni, baryton (Prosper Aubertin)

Orchestre Lyrique de l’ORTF, dir. Claire Gibaud

Enregistrement France Musique

Gioacchino Rossini

Péchés de vieillesse, Livre V : X. Ouf ! Les Petits Pois

Aldo Ciccolini, piano

EMI

Anonyme

Marche hongroise pour clarinette, trois cors de basset et percussions

Jean-Claude Veilhan, clarinette / Trio di Bassetto / Michèle Claude, percussions

K617 Productions

Richard Strauss

Schlagobers, Acte I : Valse de la crème fouettée

Orchestre Symphonique Métropolitain de Tokyo, dir. Hiroshi Wakasugi

Denon

Maria Schneider Orchestra

Three Romances : I. Choro dançado (album "Concert in the Garden")

Luciana Souza, vocal / Rich Perry, sax ténor / Frank Kimbrough, piano

Artishare

Etienne Moulinié

Amis, enivrons-nous du vin d'Espagne en France

Les Arts Florissants, dir. William Christie

Harmonia Mundi

Maurice Ravel

Concerto pour piano en sol majeur : II. Adagio assai

Arturo Benedetti Michelangeli, piano / Orchestre Symphonique de Londres, dir. Sergiu Celibidache (enregistrement 1982)

Exclusive

Jean-Philippe Rameau

Anacréon : Scène 1, Ritournelle / Chœur "Ô Divin Bacchus" / Air "Nouvelle Hébé"

Thierry Félix, baryton (Anacréon) / Les Musiciens du Louvre, dir. Marc Minkowski

Archiv Produktion

Jacques Offenbach

La Périchole, Acte I : Griserie

Felicity Lott, soprano / Graham Johnson, piano

Forlane

Joseph Haydn

Les Saisons : L’Automne, Chœur "Juhe ! Der Wein ist da"

RIAS-Kammerchor / Orchestre Baroque de Fribourg, dir. René Jacobs

Harmonia Mundi

Erykah Badu

Kiss Me on My Neck (album "Mamma’s Gun")

Erykah Badu, vocal

Motown

Georg Philipp Telemann

Tafelmusik : Concerto pour trois violons, cordes et basse en fa majeur TWV 43 : F1 I. Allegro II. Largo III. Vivace

Musica Antiqua Köln, dir. Reinhard Goebel

Archiv Produktion

Richard Strauss

Le Chevalier à la rose : Acte III, "Marie Theres' ! Hab' mir's gelobt / Ist ein Traum"

Renée Fleming, soprano (La Maréchale) / Kathleen Battle, soprano (Sophie) / Frederica von Stade, mezzo-soprano (Octavian) / Andreas Schmidt, baryton (Faninal)

Orchestre Symphonique de Chicago, dir. James Levine

Sony

André Messager

Les P’tites Michu : Acte III, Chœur "A la boutique !"

Marie Lenormand, mezzo-soprano (Mme Michu) / Damien Bigourdan, ténor (Michu) / Artavazd Sargsyan, ténor (Aristide)

Chœur d’Angers Nantes Opéra / Les Brigands / Orchestre National des Pays de la Loire, dir. Pierre Dumoussaud

Palazzetto Bru Zane