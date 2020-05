France Musique au jardin

Nombreux sont les musiciens à puiser leur inspiration dans les linéaments de la nature. Nombreux aussi ceux qui ont fait le choix de vivre loin des grandes villes, au milieu de la verdure. Et le confinement offre aux chanceux qui ont un petit lopin de terre tout le loisir de s’en occuper...

... Les uns taillent, les autres récoltent. Certains se nourrissent de leur jardin potager, d’autres cultivent les couleurs de leur jardin d’agrément. Depuis le Jardin d’Eden, l’harmonie des plantes et des fragrances a sans cesse fasciné. Au Moyen-Âge, on fantasme le « locus amoenus », ce lieu amène, idyllique, où l’Homme vit au cœur d’une nature intacte et sereine, où les oiseaux et tous les animaux voisinent dans une paix universelle. De Clément Janequin à Charles Trénet, en passant par Jean-Philippe Rameau ou Maurice Ravel, le jardin est omniprésent dans l’histoire de la musique.

C’est pourquoi je vous propose de se mettre « à la fraîche », en compagnie de musiciens-jardiniers et de jardiniers de profession, pour combiner décontraction musicale et petits conseils d’entretien de vos jardins personnels. Que vous ayez un parc, un jardinet, un potager, ou même seulement une petite jardinière, voire un simple jardin aromatique sur le rebord de la fenêtre, vous êtes tous les bienvenus ! Car comme disait Candide, dans le conte philosophique de Voltaire, « il faut cultiver notre jardin »…

Avec la participation de

Karen Vourc'h, soprano

Lydia Shelley, violoncelliste du Quatuor Voce

William Christie, fondateur et codirecteur musical des Arts Florissants

Julien Brocal, pianiste, créateur du Jardin Musical

Romain Falik, guitariste, luthiste et maraîcher

Xavier Riffet, directeur des Jardins botaniques (Muséum national d’Histoire naturelle)

Programmation musicale

Leonard Bernstein

Candide : Finale "Make Our Garden Grow"

Jerry Hadley, ténor (Candide) / June Anderson, soprano (Cunégonde)

Chœur et Orchestre Symphonique de Londres, dir. Leonard Bernstein

Deutsche Grammophon

Roland de Lassus

Canticum Canticorum : V. "Veni in hortum meum"

Chœur de chambre de Namur / Ensemble Clematis, dir. Leonardo García Alarcón

Ricercar

Johannes Brahms

Quintette avec clarinette en si mineur op. 115 : IV. Con moto

Florent Héau, clarinette / Quatuor Voce

Klarthe

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en sol majeur op. 76 n° 1 : I. Allegro con spirito

Quatuor Amadeus

Deutsche Grammophon

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes : Troisième Entrée, scène 7, Quatuor "Tendre Amour"

Daniela Skorka, soprano (Fatime) / Emilie Renard, mezzo-soprano (Zaïre) / Zachary Wilder, ténor (Tacmas) / Cyril Costanzo, basse (Ali)

Les Arts Florissants, dir. William Christie

Les Arts Florissants

Georg Friedrich Haendel

Serse : Acte I, scène 1, Aria "Ombra mai fu"

Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano (Serse) / Les Arts Florissants, dir. William Christie

Virgin

Nikolaï Rimski-Korsakov

Le Tsar Saltan, Suite op. 57 : Le Vol du bourdon

Orchestre National du Capitole de Toulouse, dir. Tugan Sokhiev

Naïve

Francis Poulenc

Les Biches : II. Rondeau

Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart, dir. Stéphane Denève

Hänssler Classic

Stingo Music Club

When Birds Come Back (sur un poème d’Emily Dickinson)

Stingo Music Club : Sarah Lefeuvre, chant / Julia Campens, violon / Michèle Claude, psaltérion / Romain Falik, théorbe / Stanley Smith, viole de gambe

Enregistrement privé Camille Frachet

Maurice Ravel

L'Enfant et les sortilèges : Deuxième Tableau, "Ah, quelle joie de te retrouver, jardin"

Magdalena Kozena, mezzo-soprano (l’Enfant) / José Van Dam, baryton-basse (l’Arbre) / Nathalie Stutzmann, contralto (la Libellule) / Annick Massis, soprano (le Rossignol) / Mojca Erdmann, soprano (la Chauve-souris)

Chœur de la Radio de Berlin / Orchestre Philharmonique de Berlin, dir. Simon Rattle

EMI

Jean Ferrat

C’est beau la vie

Jean Ferrat, chant

Barclay

Vincent d’Indy

La Forêt enchantée op. 8

Orchestre Symphonique d’Islande, dir. Rumon Gamba

Chandos

Richard Strauss

8 Gedichte aus Letzte Blätter op. 10 : VIII. Allerseelen

Lucia Popp, soprano / Irwin Gage, piano

Orfeo

William Byrd

All in a Garden Green

Ursula Duetschler, clavecin

Claves

Maurice Ravel / transcription Lidy Blijdorp

Daphnis et Chloé : Troisième Partie, Lever du jour

Lidy Blijdorp, violoncelle / Julien Brocal, piano

Rubicon

Michel Legrand

Le Bal des chats et des oiseaux (extrait de la bande originale du film Peau d'Âne de Jacques Demy)

Orchestre sous la direction de Michel Legrand

Universal Music

Gabriel Fauré

La Rose op. 51 n° 4

Karine Deshayes, mezzo-soprano / Hélène Lucas, piano

Zig Zag Territoires