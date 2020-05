France Musique au jardin (3ème volet)

Vous êtes encore nombreux à poursuivre votre travail à la maison, comme la plupart des musiciens, nombreux donc à pouvoir continuer d’admirer les délices de vos jardins éventuels, à moins que le jardin chez vous ne se résume, comme chez moi, à une petite jardinière sur le rebord d’une fenêtre...

A l’heure où la vie humaine reprend ses droits sur la nature, après deux mois de répit, laissons à la faune et à la fleur, qui ont tant inspiré les musiciens, encore une petite oasis d’oxygène. Je vous propose une dernière balade musicale « à la fraîche », en compagnie de musiciens-jardiniers et de jardiniers professionnels, qui ne manqueront pas, cette fois encore, de bons petits conseils précieux, à l’instar de la violoniste Geneviève Laurenceau et ses mille et une tomates. Nous serons aussi en compagnie des clavecinistes Yoann Moulin et Pierre Gallon et du guitariste-apiculteur Mathieu Varnerin. Et on passera faire un petit coucou à la patronne des merveilleux jardins de Chaumont-sur-Loire, Chantal Colleu-Dumond, sans oublier un dernier crochet chez un de mes camarades de France Musique : François-Xavier Szymczak !

C’est parti pour deux heures de musique au parfum de pivoines et de chèvrefeuille. Préparez vos ruches, vos rotogriffes et autres grelinettes : on se met au vert une dernière fois sur France Musique. Profitons ensemble de ce joli mois de mai et son printemps florissant !

Avec Geneviève Laurenceau, violoniste

, © Geneviève Laurenceau

Yoann Moulin, claveciniste

, © Yoann Moulin

Pierre Gallon, claveciniste

, © Pierre Gallon

Mathieu Varnerin, guitariste

, © Mathieu Varnerin

François-Xavier Szymczak, producteur à France Musique

, © François Xavier Szymsczak

Chantal Colleu-Dumond, directrice du Domaine et du Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire

, © Eric Sander

Programmation musicale

Claude Le Jeune

Le Printemps

Ensemble Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin Dadre

Printemps des arts

Ottorino Respighi

Les Pins de Rome III. Les Pins du Janicule IV. Les Pins de la Via Appia

Orchestre de l’Académie Sainte-Cécile de Rome, dir. Daniele Gatti

Conifer

Heinrich Scheidemann

Gagliarda ex D

Yoann Moulin, clavecin

Ricercar

Shankar-Jaikishan

Bombay Talkie : Générique (bande originale du film de James Ivory, reprise dans le film The Darjeeling Limited de Wes Anderson)

Duo Shankar-Jaikishan

Abkco Records

Maurice Ravel / Jules Renard

Histoires naturelles : II. Le Grillon

Gérard Souzay, baryton / Dalton Baldwin, piano

Philips

Serge Prokofiev

Cendrillon, Acte I : Sauterelle et libellule

Orchestre symphonique de la Radio de Moscou, dir. Guennadi Rojdestvenski

Audiophile

Anton Dvorak (d’après)

Le Calme de la forêt op. 68 n° 5, avec chants d’oiseaux : roitelet à triple bandeau, mésange bleue et chouette hulotte

Geneviève Laurenceau, violon / Shani Diluka, piano / Jean Boucault et Johnny Rasse, chanteurs d'oiseaux

Mirare

Jean-Philippe Rameau

Les Boréades Acte III (fin) : Borée en fureur Entracte : Entrée des vents Acte IV (début) : Chœur « Nuit redoutable »

Jennifer Smith, soprano (Alphise) / Philip Langridge, ténor (Abaris) / Gilles Cachemaille, baryton (Borilée)

Monteverdi Choir / The English Baroque Soloists, dir. John Eliot Gardiner

Erato

Camille Saint-Saëns

Les Fleurs et les arbres op. 68 n° 2

Les Métaboles, dir. Léo Warynski

NoMadMusic

Léo Delibes

Lakmé, Acte I : Duo des fleurs « Sous le dôme épais »

Sabine Devieilhe, soprano / Marianne Crebassa, mezzo-soprano

Les Siècles, dir. François-Xavier Roth

Erato

Jean Sibelius

Symphonie n° 5 en mi bémol majeur op. 82 : IV. Allegro molto – Misterioso – Un pochettino largamente – Largamente assai

Orchestre philharmonique de New York, dir. Leonard Bernstein

Sony

Louis Couperin

Fantaisie

Pierre Gallon, clavecin

Encelade

Francis Lopez

Le Chanteur de Mexico, Acte I : « Rossignol de mes amours »

Luis Mariano, chant

Orchestre sous la direction de Jacques-Henry Rys

EMI Music

Claudio Monteverdi

Dolcissimo Uscignolo (Huitième Livre de madrigaux)

Concerto Italiano, dir. Rinaldo Alessandrini

Naïve

Reynaldo Hahn / Paul Verlaine (transcription Mathieu Varnerin)

SeptChansons grises : V. L’Heure exquise

Duo Varnerin : Stéphanie Varnerin, soprano / Mathieu Varnerin, guitare

Muso

Anonyme Renaissance / arrangement Rolf Lislevand

La Perra mora

Rolf Lislevand, luth, & ses musiciens

ECM

Federico Mompou

Scènes d’enfants : V. Jeunes Filles au jardin

Nelson Freire, piano

Decca

Maurice Ravel

Ma Mère l’Oye : V. Le Jardin féerique

Orchestre symphonique de Boston, dir. Charles Munch

Sony Classical

Charles Trenet

Le Jardin extraordinaire

Charles Trenet, chant

EPM Records