France Musique au jardin (2ème volet)

Cette période de confinement est l’occasion pour ceux qui ont la chance d’avoir un petit pré carré de le dorloter, ou de dessiner de jolis massifs et autres parterres de fleurs, mais c’est aussi l’occasion pour les citadins de voir la nature reprendre tout doucement ses droits sur le bitume...

Nombreux sont les musiciens et les compositeurs à s’inspirer du chant (des chants) de la nature. L’histoire de la musique regorge de ces mises en musique du jardin, des fleurs, des saisons, de la faune et des quatre éléments...

Alors, comme la semaine dernière, je vous propose une ballade « à la fraîche », en compagnie de musiciens-jardiniers et de jardiniers professionnels, pour combiner délassement musical et petits conseils d’entretien de vos jardins personnels.

Avec Isabelle Glais, directrice adjointe du Patrimoine architectural et des Jardins du Palais du Louvre

Alain Baraton, jardinier en chef du Domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles, chroniqueur à France Inter

Eva Zaïcik, mezzo-soprano

Hervé Billaut, pianiste

Julien Martineau, mandoliniste

Bertrand Cuiller, claveciniste, chef de l'ensemble Le Caravansérail

Programmation musicale

Serge Gainsbourg / Michel Colombier

L’Herbe tendre (bande originale du film Ce sacré grand-père de Jacques Poitrenaud)

Michel Simon & Serge Gainsbourg, voix

Emarcy Records

Paul Dukas

Hymne au soleil

Cyrille Dubois, ténor / Chœur de la Radio flamande / Orchestre philharmonique de Bruxelles, dir. Hervé Niquet

Ediciones singulares

Manuel de Falla

Nuits dans les jardins d’Espagne : I. En el Generalife

Clara Haskil, piano / Orchestre des Concerts Lamoureux, dir. Igor Markevitch

Philips

Michel Pignolet de Montéclair

La Bergère : IV. "Mais, sur cette paisible rive" (Sommeil)

Eva Zaïcik, mezzo-soprano / Le Consort

Alpha

Guillaume Costeley

Mignonne, allons voir si la rose

Ensemble Ludus Modalis, dir. Bruno Boterf

Ramée

Richard Wagner / arrangement Lorin Maazel

Le Ring sans paroles. Le Crépuscule des dieux : Prologue - Le Voyage sur le Rhin

Orchestre philharmonique de Berlin, dir. Lorin Maazel

Telarc

Wolfgang Amadeus Mozart

La Finta Giardiniera : Ouverture

Orchestre baroque de Fribourg, dir. René Jacobs

Harmonia Mundi

Claude Debussy

Estampes : III. Jardins sous la pluie

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Chandos

Clément Doranlo

La Comptine des oiseaux

Clément Doranlo, imitations d’oiseaux

Enregistrement inédit

Clément Janequin

Le Chant des oiseaux

Ensemble Clément Janequin, dir. Dominique Visse

Harmonia Mundi

Ottorino Respighi / d'après Bernardo Pasquini

Gli Uccelli : IV. Il Cuccù

Academy of Saint-Martin-in-the-Fields, dir. Neville Marriner

Philips

Antonio Vivaldi

Sonate en trio en ut majeur RV 82 : III. Allegro

Julien Martineau, mandoline / Boris Begelman, violon / Rinaldo Alessandrini, clavecin

Naïve

Georges Delerue / arrangement Bruno Fontaine

Grand Choral (extrait du film La Nuit américaine de François Truffaut)

Orchestre philharmonique de Radio France, dir. Bruno Fontaine

Enregistrement France Musique 11 janvier 2019 à l'Auditorium de Radio France

Robert Schumann

Blumenstück en ré bémol majeur op. 19

Michel Dalberto, piano

Erato

Charles Gounod / arrangement Thibaut Garcia

Ave Maria

Elsa Dreisig, soprano / Thibaut Garcia, guitare

Erato

Alessandro Scarlatti

Il Giardino di rose : "Mentre io godo in dolce oblio" (air de l'Espérance)

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano / Les Musiciens du Louvre, dir. Marc Minkowski

Decca

Isaac Albeniz

Suite espagnole op. 47 : VII. Castilla (Séguedille)

Hervé Billaut, piano

Lyrinx

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé, Troisième Partie : Lever du jour

Les Siècles, dir. François-Xavier Roth

Harmonia Mundi

Henry Purcell

The Virtuous Wife : Ouverture

Le Caravansérail, dir. Bertrand Cuiller

Harmonia Mundi

This Mortal Coil

Song to the Siren (album It’ll End in Tears)

Elizabeth Fraser, chant / Robin Guthrie, guitare

4AD

Max d’Ollone

L’Eté

Gabrielle Philiponet, soprano / Chœur de la Radio flamande / Orchestre philharmonique de Bruxelles, dir. Hervé Niquet

Ediciones singulares

Charles Trenet

Il y avait des arbres

Charles Trenet, chant

Juste pour rire