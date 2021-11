En direct de Musicora, à la Seine musicale

Avec Dmitry Shishkin, piano ; Les Itinérantes, trio vocal féminin ; Edwin Crossley-Mercer, baryton, et Yoan Héreau, piano ; Florent Albrecht, piano ; la fratrie Chemirani. En direct du Club de la Seine musicale, dans le cadre de Musicora.

Artistes invités

Dmitry Shishkin, piano

Les Itinérantes :

Manon Cousin, Elodie Pont, Pauline Langlois de Swarte, chant a cappella, clochettes

Edwin Crossley-Mercer, baryton

Yoan Héreau, piano

Florent Albrecht, piano

Maryam Chemirani, chant

Bijan Chemirani, saz et zarb

Sylvain Barou, duduk et flûte bansuri

Keyvan Chemirani, zarb et percussions

Agenda

Appel à candidature pour le 17ème Concours international de musique de chambre de Lyon du 19 au 24 avril 2022 : duos violoncelle/piano

Entrée dans la cour des grands

6ème Concours Opéra Jeunes Espoirs Raymond Duffaut :

Tous les lauréats

Concours International de Piano de Lyon 2021 : les lauréats

Premier Prix, Prix Scriabine et Coup de coeur KNS Classical (enregistrement d’un disque) : Mariamna Sherling (Norvège)

Programme musical

Nikolaï Medtner

Canzona Serenata op. 38 n° 6

Dmitry Shishkin

Alexandre Scriabine

Sonate n° 2 en sol dièse mineur op. 19 “Sonate-Fantaisie”

Dmitry Shishkin

Traditionnel Brésil / Marisa de Azevedo Monte (albumMais)/ Robertinho do Recife / Naná Vasconcelos / arrangement Manon Cousin

Borboleta

Les Itinérantes

Traditionnel Lettonie / arrangement Pauline Langlois de Swarte

Sidrabiņa Lietiņš Lija

Les Itinérantes

Traditionnel Angleterre(Little Bookof Christmas Carols,1850) / arrangement Elodie Pont

God Rest You Merry Gentlemen

Les Itinérantes

Traditionnel Irlande / Celtic Woman (albumThe Magic of Christmas)

Dia do Bheatha

Les Itinérantes

Laudario di Cortona(Italie, XIIIème siècle) / arrangement Pauline Langlois de Swarte

Laude Novella

Les Itinérantes

Edith Piaf / Louiguy/ arrangement Pauline Langlois de Swarte

La Vie en rose

Les Itinérantes

John Field

Nocturne n° 1 en mi bémol majeur H 24

Florent Albrecht

John Field

Nocturne n° 4 en la majeur H 36

Florent Albrecht

John Field

Nocturne n° 14 en ut majeur H 60

Florent Albrecht

Franz Schubert

Winterreise(Le Voyage d’hiver ) D. 911 (extraits) :

XX. Der Wegweiser (Le panneau indicateur) XXI. Das Wirtshaus (L'auberge) XXII. Mut (Courage) XXIII. Die Nebensonnen (Les trois soleils) XXIV. Der Leiermann (Le joueur de vielle à roue)

Edwin Crossley-Mercer / Yoan Héreau

Traditionnel Iran

Introduction non rythmée Hâlé hâlé

Traditionnel Turquie

Drama Köprüsü /Chabi Majnoun

Traditionnel Iran

Del Bar

Maryam, Bijan et Keyvan Chemirani / Sylvain Barou

Bijan Chemirani

Bâman Sanamâ

Maryam, Bijan et Keyvan Chemirani / Sylvain Barou